Motociclista morre após grave acidente em Castelo

Um motociclista, de 35 anos, morreu após um grave acidente, neste sábado (7), no trevo do Castelão, KM3 da rodovia Fued Nemer, no município de Castelo.

De acordo com informações de populares, ele teria sido atropelado por um carro. O motociclista chegou a ser socorrido, mas veio a óbito no hospital.

A Polícia Científica (PCIES) informou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado na manhã deste domingo (8), por volta de 07h20, para o recolhimento do corpo em um hospital localizado no bairro Centro.

“Segundo informações repassadas pela equipe médica, a vítima teria ido a óbito em decorrência de um acidente de motocicleta. O corpo será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares”, disse a PCIES por meio de nota.

A Polícia Civil também afirma que as circunstâncias do fato serão investigadas pela Delegacia de Polícia (DP) de Castelo.