Mulher é presa em Marataízes ao tentar abrir conta com documento falso

Uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante pela Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, na manhã dessa quarta-feira (11), na Praça da Barra, em Marataízes, após apresentar um documento falso para abrir uma conta em um banco. A suspeita já havia sido presa em Santa Catarina pelo mesmo tipo de crime.

A equipe policial recebeu informações do serviço reservado do 13º Batalhão da Polícia Militar de Curitiba, indicando que a suspeita estaria no município de Marataízes com o objetivo de praticar o crime. De posse de uma fotografia da investigada, os policiais civis realizaram diligências e a localizaram na Praça da Barra de Itapemirim, em frente à agência bancária.

Durante a abordagem, a mulher apresentou um RG falso. Ao ser questionada, ela confessou que o documento era falso e informou que havia sido contratada para abrir a conta em troca de R$ 3 mil. Afirmou residir em Londrina, no Paraná, e que havia sido deixada no local por um comparsa em um carro preto.

Apesar das buscas nas imagens de videomonitoramento, não foi possível localizar o carro mencionado. Em consultas aos sistemas policiais, constatou-se que a suspeita já havia sido presa em flagrante no dia 24 de agosto de 2023, na cidade de Brusque, em Santa Catarina, pelo mesmo crime, acompanhada de um homem.

A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) encaminhou o boletim de ocorrência e o laudo pericial do caso anterior, confirmando o mesmo modus operandi.

A prisão foi efetuada sem resistência e sem necessidade do uso de algemas. A suspeita foi conduzida à Delegacia de Polícia de Marataízes, onde foi autuada em flagrante por uso de documento falso e foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.