Nova missão: Ricardo Ferraço vai liderar Programa Estado Presente

O vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), foi designado nesta quarta-feira (11) para assumir uma nova função estratégica na gestão estadual: a coordenação do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, ao lado do atual coordenador executivo, Álvaro Duboc. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB), durante reunião mensal do programa, realizada no Palácio da Fonte Grande, sede da Vice-Governadoria.

A decisão fortalece o protagonismo político de Ferraço dentro do governo, que já havia comandado a Secretaria de Desenvolvimento no início do segundo mandato de Casagrande. Agora, o desafio será ampliar a percepção de segurança entre os capixabas, diante de estatísticas que apontam queda nos índices de violência no estado desde 2019.

“Ricardo é jovem, dedicado e tem muita disposição para trabalhar. Convidei-o para assumir essa missão ao lado do Álvaro, que é um grande parceiro da segurança pública. Precisamos seguir avançando nos resultados e, principalmente, na forma como a população percebe esses avanços”, afirmou Casagrande, destacando a importância da comunicação institucional na consolidação do programa.

Durante o encontro, Casagrande agradeceu aos profissionais da segurança pública pelos resultados obtidos, mas reforçou que a sensação de segurança ainda é um desafio a ser enfrentado. O vice-governador endossou a fala: “Temos resultados expressivos, mas é fundamental melhorar a percepção da população. As pessoas não querem apenas estatísticas, elas querem se sentir seguras”, declarou Ferraço ao Blog do Elimar Côrtes.

Criado em 2011, durante o primeiro mandato de Casagrande, o Programa Estado Presente foi retomado em 2019 como principal política pública de enfrentamento à violência no Espírito Santo. A nova fase da gestão busca fortalecer a integração entre ações operacionais e políticas sociais, com foco na prevenção e redução da criminalidade.