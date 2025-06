Novena dá início à preparação para Festa de Corpus Christi de Castelo

Começa nesta segunda-feira (9), em Castelo, a Novena de Corpus Christi, uma preparação espiritual profunda que marca o ano em que é celebrado 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo. Pela primeira vez haverá a novena que, neste ano, será dedicada à reconciliação e ao perdão, convidando os fiéis a uma verdadeira renovação da fé diante do mistério da Eucaristia.

O teólogo José Ângelo Mofetti, voluntário que participa ativamente da organização do evento, explica que a novena será uma oportunidade de encontro pessoal com Jesus Eucarístico e de fortalecimento da fé da comunidade católica local.

A cada dia da novena será feita uma meditação especial, com reflexões sobre temas relacionados à Eucaristia e ao Jubileu. O hino do Ano Jubilar será entoado durante a entrada da procissão, seguido da primeira meditação do dia, antes do Ato Penitencial. Após a Comunhão, haverá uma segunda leitura e a oração oficial do Ano Jubilar 2025, encerrando com os avisos e a bênção final.

“A Novena de Corpus Christi em Castelo é mais que uma tradição: é um chamado à fé viva, à renovação interior e à união da comunidade em torno do mistério do Corpo e Sangue de Jesus Cristo. Convidamos a todos que participem e vivam este tempo de graça jubilar com o coração aberto à misericórdia e ao amor de Deus”, conclama o pároco da Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, Frei Antônio Rabanal O.A.R.

Um tempo de graça: o sentido da novena

A novena tem origem na tradição dos nove dias de oração que os Apóstolos, junto com a Virgem Maria, fizeram no Cenáculo esperando a vinda do Espírito Santo, após a Ascensão de Jesus Cristo. Segundo José Ângelo, essa prática nos ensina a esperar, com fé e oração, as graças que Deus quer conceder.

Indulgência Plenária: o que é e como receber

Neste Ano Jubilar, participar da novena também oferece aos fiéis a oportunidade de receber a Indulgência Plenária — um dom espiritual concedido pela Igreja, que, em termos simples, é a remissão total das penas temporais causadas pelos nossos pecados já perdoados em confissão. A peregrinação até a Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, designada como Igreja Jubilar, é parte desse ato de fé.

Para receber a indulgência plenária os fiéis devem:

Estar em estado de graça (confessados e sem pecados graves);

Participar da novena com devoção;

Comungar;

Rezar pelo Papa e suas intenções;

Ter o firme propósito de evitar todo pecado.

Para que os critérios impostos pela indulgência plenária sejam atendidos, a Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha disponibilizará seis confessionários e um oratório em uma das ruas da cidade, para que os fiéis possam se confessar, dispostos próximo ao tapete do quadro número 8, denominado “A Confissão”.

Programação especial

O primeiro dia da novena, 9 de junho, contará com a peregrinação da imagem de Nossa Senhora do Amparo, vinda de Itapemirim, litoral sul. Haverá uma Missa Campal dedicada ao envio dos voluntários que ajudarão na organização da festa de Corpus Christi, seguida de um show com cantores católicos.

Do 2º ao 9º dia, cada celebração será dedicada a diferentes comunidades eclesiais da Paróquia, com meditações diárias que aprofundam o mistério da Eucaristia. A novena se encerra no dia 17 de junho, véspera da tradicional confecção dos quadros e tapetes , que unem arte, fé e tradição e embelezam as ruas para a procissão de Corpus Christi.

Temas dos nove dias da Meditação da Novena

Virgem Maria, Mulher Eucarística Eucaristia, Sacramento do Amor Fraterno O Testemunho Eucarístico Eucaristia e Esperança Vinde, Adoremos o Cristo Eucarístico Eucaristia e Família Reconciliação: Caminho Decisivo para a Unidade Eucaristia e Jubileu da Esperança Corpus Domini: O Corpo de Cristo

Programação Completa

9 de junho | Abertura Religiosa da Festa de Corpus Christi

18h: Castelão – Concentração dos peregrinos oriundos de todas as 48 Comunidades Eclesiais da Paróquia Nossa Senhora da Penha, para a peregrinação em direção à Igreja Jubilar Matriz, conduzindo a Imagem Peregrina de Nossa Senhora do Amparo, vinda da Igreja Jubilar Matriz Nossa Senhora do Amparo, em Itapemirim, para visitação e permanência durante toda a preparação e à Solenidade Corpus Christi.

18:h30: Início da Peregrinação – Entronizada sobre o carro do Corpo de Bombeiros, a imagem de Nossa Senhora do Amparo seguirá, à frente do povo peregrino, a partir do Castelão pela Avenida Nossa Senhora da Penha em direção à Igreja Jubilar Matriz para a Solene Celebração Eucarística.

19h: Missa Campal – 1° DIA DA NOVENA e Envio dos Voluntários – Iniciada com a chegada da peregrinação com a Imagem.

Após à Santa Missa – Show Musical Católico em frente à Igreja Matriz.

10 às 17 de junho | Jubileu das Comunidades Eclesiais de Base

Dia 10 – Terça-feira – 2° DIA DA NOVENA – 19h00 (Igreja Jubilar Matriz Nossa Senhora da Penha).

Comunidades: Monte Pio, Fazenda da Prata, Fazenda das Flores, Vargem Fria, Apeninos e São Cristóvão.

Dia 11 – Quarta-feira – 3° DIA DA NOVENA – 19h00 (Igreja Jubilar Matriz Nossa Senhora da Penha).

Comunidades: Patrimônio do Ouro, Córrego da Prata, Bateia e Pedregulho.

Dia 12 – Quinta-feira – 4° DIA DA NOVENA – 19h00 (Igreja Jubilar Matriz Nossa Senhora da Penha).

Comunidades: Fazenda do Centro, Corumbá, São Pedro, Criméia, Mamona, Sete Voltas e Córrego da Areia.

Dia 13 – Sexta-feira – 5º DIA DA NOVENA – 19h00 (Igreja Jubilar Matriz Nossa Senhora da Penha).

Comunidades: Limoeiro, São Manoel, Santa Maria, Macuco, Água Limpa, Santa Justa, Monte Alverne, Córrego da Telha e Caxixe.

Dia 14 – Sábado – 6° DIA DA NOVENA – 19h00 (Igreja Jubilar Matriz Nossa Senhora da Penha).

Comunidades: Esplanada (São Cristóvão), Santo Agostinho, Exposição (São Tarcísio), Pontões, Morro Vênus, Pati, Milagrosa, Conquista e Jabuticabeira.

Dia 15 – Domingo – 7° DIA DA NOVENA – 19h00 (Igreja Jubilar Matriz Nossa Senhora da Penha).

Comunidades: Volta Redonda (São José), Garage (São Francisco), Vila Barbosa (São Pedro São Paulo), São Vitório, Alto Chapéu, Ponte São João e Quilombo.

Dia 16 – Segunda-feira – 8º DIA DA NOVENA – 19h00 (Igreja Jubilar Matriz Nossa Senhora da Penha).

Comunidades: Nossa Senhora da Penha (Matriz), Nossa Senhora Aparecida e Santa Rita.

Dia 17 – Terça-feira – 9º DIA DA NOVENA – 19h00 (Igreja Jubilar Matriz Nossa Senhora da Penha).

Comunidades: Pouso Alto (Nossa Senhora de Fátima), Niterói (Santa Mônica) e Independência (Santa Luzia).

Dia 18 de Junho – Quarta-feira | Confecção dos Tapetes

16h: Início da confecção dos tapetes de Corpus Christi pelos voluntários.

Dia 19 de Junho – Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo

Celebrações na Igreja Jubilar Matriz Nossa Senhora da Penha:

7h: Pastoral Familiar

9h: Crianças – Catequese e IAM (Infância e Adolescência Missionária).

10h30: Paróquia Santo André Apóstolo – Aracui

12h: Jovens – Crismandos, EAC, MEJ, JAR, RENJOVEM, Ministério Jovem RCC

16h: Missa Campal seguida de procissão sobre os tapetes com o Santíssimo Sacramento.

Em frente à Igreja Jubilar Matriz Nossa Senhora da Penha