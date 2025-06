O frio chegou! Sul do ES recebe alerta de declínio de temperatura

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de declínio de temperatura para várias cidades do Sul do Espírito Santo a partir desta terça-feira (10).

Com grau de severidade de perigo potencial, o alerta é válido até às 10h desta quarta-feira (11), e prevê leve risco à saúde. O declínio de temperatura será entre 3ºC e 5ºC.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui