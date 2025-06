Oficina Awards celebra talentos da arte capixaba neste domingo (15)

O ator e diretor Abel Santana será o anfitrião da Oficina Awards, premiação que homenageia os talentos emergentes formados em sua Oficina de Atores. A cerimônia, com direito a tapete vermelho, acontecerá neste domingo (15), às 18h30, na Sala Abel Santana, em Vitória.

Ao todo, 120 estudantes dos cursos de TV e Cinema, Teatro e Teatro Musical, concorrem em diversas categorias, incluindo Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante e Voto Popular. Os vencedores de todas as categorias, exceto a do voto popular, serão selecionados por um júri especializado composto por profissionais das artes cênicas e formadores de opinião. Em 2024, a votação popular contou com mais de 30 mil participações, evidenciando o forte engajamento dos artistas e a mobilização de seus amigos e familiares.

A cerimônia terá como mestres de cerimônia Abel Santana e Grasie Fink, que vão conduzir a condecoração aos novos talentos da cena artística capixaba.

Abel Santana, referência na formação de atores, já revelou inúmeros talentos que têm se destacado nacionalmente, como o ator Luiz Felipe, conhecido pelo canal de humor Parafernália; Ana Elisa Werneck, atualmente dirigindo uma produção cinematográfica no Canadá; e sua filha, Lara Santana, atriz e roteirista. Com uma carreira consolidada, já dirigiu 55 peças teatrais, nove temporadas de webséries e sete filmes.

Serviço:

Oficina Awards 2025

Data e hora: 15 de junho (domingo), às 18h30

R$50,00 Vendas: https://encurtador.com.br/nK06j