Operação ‘Coletivo Seguro’ reforça a segurança nos ônibus da Serra

O município da Serra recebeu, na noite da última terça-feira (24) e na manhã desta quinta-feira (26), a “Operação Coletivo Seguro”, uma ação da Secretaria de Defesa Social (Sedes) com objetivo de reforçar a segurança no transporte coletivo e garantir mais tranquilidade para quem depende dos ônibus diariamente.

A ação foi coordenada pela Sedes, com participação da Guarda Civil Municipal (GCM) da Serra e do Departamento de Operações de Trânsito da Serra (DOT). Na manhã desta quinta-feira (26), as equipes estiveram na Avenida Eldes Scherrer Souza, entre as 7 e as 8 horas, e fizeram abordagens preventivas em dezenas de ônibus.

Nos cinco primeiros meses de 2025, os casos de roubo em transporte coletivo na Serra caíram 54,14% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e maio de 2024, foram registrados 447 roubos. Já em 2025, o número caiu para 205 ocorrências no mesmo intervalo de tempo.

A Operação Coletivo Seguro ocorre em pontos estratégicos da cidade, definidos pela Sedes, a partir de dados estatísticos e análises sobre a criminalidade. A ideia é prevenir crimes, identificar suspeitos e evitar que o transporte público seja usado para ações ilegais.

Para a vice-prefeita e secretária de Defesa Social da Serra, Gracimeri Gaviorno, a operação é mais uma demonstração do compromisso da gestão com a segurança da população que utiliza o transporte coletivo no dia a dia.

“Estamos atentos às necessidades dos nossos moradores e atuando de forma integrada para garantir que todos possam se deslocar com mais tranquilidade. A ‘Coletivo Seguro’ é uma ação estratégica que reforça nosso cuidado com quem mais precisa do transporte público, além de fortalecer a presença da Guarda Municipal nas ruas”, destaca.

A Sedes explica que os locais de atuação mudam conforme o avanço das informações sobre os crimes, o que torna a operação mais eficiente e alinhada com a realidade de cada região do município.