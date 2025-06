Operação prende suspeitos de homicídio ligados ao tráfico em Cachoeiro

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, deflagrou, nesta sexta-feira (27), uma operação integrada para o cumprimento de cinco mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão. A ação foi realizada nos bairros Nossa Senhora Aparecida e Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim.

A ação contou com o apoio das equipes da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro de Itapemirim, da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Sul e da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo, além da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

A operação é um desdobramento das investigações do homicídio de Djalma Macedo de Jesus, ocorrido no dia 05 de maio deste ano, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim. A vítima foi brutalmente espancada por mais de dez indivíduos, em razão de uma dívida com o tráfico de drogas local, vindo a falecer em decorrência das agressões.

“As apurações indicaram o envolvimento de integrantes de uma associação criminosa atuante no tráfico na região conhecida como “Corte Grande”. Segundo as investigações, há uma prática imposta pela organização em que todos os traficantes de plantão são obrigados a participar das agressões a devedores como forma de punição”, disse o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Felipe Vivas.

Durante a operação, foram presos dois dos cinco alvos dos mandados. “Um deles, de 18 anos, foi identificado como um dos traficantes de plantão no dia do crime, sendo os mandados de prisão e busca cumpridos em seus endereços localizados nos bairros Nossa Senhora Aparecida e Coronel Borges. O outro detido, de 18 anos, também foi apontado como participante do homicídio e reconhecido por uma testemunha que esteve no local à procura da vítima e foi por ele informada sobre a dívida existente”, explicou o delegado Felipe Vivas.

Os outros três investigados com mandados de prisão em aberto não foram localizados e são considerados foragidos. Os detidos foram encaminhados à sede da DHPP de Cachoeiro de Itapemirim para os procedimentos legais. Posteriormente, serão encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Durante as buscas nos endereços dos investigados, foram apreendidos rádios comunicadores, bases e fones de carregamento, sacolas com pinos vazios para acondicionamento de drogas, balança de precisão, material utilizado para embalar entorpecentes e dois aparelhos telefônicos.