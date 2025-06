Pabllo Vittar é confirmada no Festival Movimento Cidade, em Vila Velha

Yuuukêee?!?! Pode levantar a mão pro alto que o rajadão tá chegando: o Festival Movimento Cidade 2025 acaba de confirmar Pabllo Vittar como uma das atrações principais da próxima edição! Dois anos depois do último show no Espírito Santo, a drag queen mais famosa do Brasil retorna em grande estilo, pela primeira vez em um evento totalmente gratuito no estado.

Com mais de 9 milhões de ouvintes mensais no Spotify e vencedora do prêmio de “Melhor Artista Brasileira” no MTV EMA, Pabllo promete uma apresentação inesquecível no dia 16 de agosto. O Festival Movimento Cidade é o maior festival de artes integradas do Espírito Santo. Com programação diversa e forte presença de mostras audiovisuais ao longo da programação, o evento será pelo segundo ano consecutivo no Parque da Prainha, em Vila Velha, nos dias 15 e 16 de agosto.

Dona de hits como “Triste com T”, “K.O.”, “Modo Turbo”, “São Amores” e “Amor de Que”, Pabllo vem ao Espírito Santo logo após um tour internacional por países como Estados Unidos, México, Bélgica e Portugal. Com mais de 12 milhões de seguidores no Instagram, a cantora pop lançou recentemente seu primeiro single do ano, “Fantasía”, em parceria com a cantora argentina Nathy Peluso. Em Vila Velha, Pabllo apresenta o show da nova turnê “Batidão Tropical 2.0”.

Pabllo Vittar no Festival Movimento Cidade

“Estamos ensaiando bastante, o show vai contar com novas coreografias e outras novidades, não vejo a hora de apresentar e sentir o calor do meu público!”, disse a cantora no lançamento do novo show.

“Estamos muito felizes em anunciar a Pabllo Vittar no Festival. Ela é potência, representatividade e entrega muito no palco. Vai ser um show espetacular no coração de Vila Velha, com aquele visual incrível da Prainha e uma energia que só o Movimento Cidade tem”, afirma Luísa Costa, sócia do Movimento Cidade.

Além de Pabllo Vittar, o Festival já confirmou shows de outros grandes artistas nacionais, exaltando a diversidade da música brasileira, como BaianaSystem, Duquesa, FBC, Os Garotin, MC Luanna, Trio Mocotó e Cátia de França, além de atrações locais, como a cantora Ada Koffi e o bloco Boi Chapado, de Muqui. O Festival Movimento Cidade é gratuito e acontece nos dias 15 e 16 de agosto, no Parque da Prainha, em Vila Velha. É importante chegar cedo, pois a entrada está sujeita a lotação.

+MC

Além do Festival Movimento Cidade, neste ano o Parque da Prainha recebe também o +MC, novo evento da produtora que vai contar com shows de Caetano Veloso, Marina Senna, Yago Oproprio, entre outros. O +MC será no domingo, dia 17 de agosto. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos em bit.ly/maismc_ingressos.

“O +MC é exagero do que somos. Mais cultura, mais música, mais presença, mais cidade. Para quem ficou com gostinho de quero mais depois do Festival, o Movimento Cidade ouviu os pedidos e inventou um evento totalmente novo (e ainda melhor). No dia 17 de agosto, a Prainha recebe nosso encontro final: um dia extra, especial e atravessado de sentidos. Performances, ativações e shows que misturam o popular e o contemporâneo com a força do agora”, pontua o fundador do MC, Léo Alves.

Movimento Cidade

Em 2025, o Movimento Cidade amplia sua presença, ocupando novos espaços em Vila Velha e Vitória, com oficinas, mostras audiovisuais, arte urbana, performances, bate-papo, esportes e atividades voltadas para o bem-estar. A quadra da escola de samba MUG, por exemplo, receberá o after oficial do Festival MC. Em 2024, o Festival reuniu cerca de 100 mil pessoas durante três dias de programação.