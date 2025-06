Pazolini e Ferraço lideram corrida ao governo do ES, diz pesquisa

Uma disputa acirrada entre o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), e o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) marca o cenário das eleições estaduais no Espírito Santo. É o que aponta pesquisa divulgada nesta segunda-feira (2) pelo instituto Paraná Pesquisas. Se o pleito fosse hoje, Pazolini teria 26,1% das intenções de voto, contra 21,7% de Ferraço — configuração de empate técnico, considerando a margem de erro de 2,6 pontos percentuais.

Outros nomes também aparecem na disputa: Sergio Vidigal (PDT), com 11,1%; Arnaldinho Borgo (Podemos), com 8,6%; Josias da Vitória (PP), com 6,6%; Euclério Sampaio (MDB), com 5,8%; e Helder Salomão (PT), com 4,5%. Brancos e nulos somam 8,9%, enquanto 6,6% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

Levantamento Paraná Pesquisas para o governo do Espírito Santo, publicado em junho de 2025 | Reprodução | Paraná Pesquisas.

Casagrande desponta como favorito ao Senado

Ainda segundo o levantamento, o governador Renato Casagrande (PSB) lidera com folga a corrida pelo Senado em 2026, com 49,2% das intenções de voto. Impedido de disputar novo mandato ao Executivo estadual, Casagrande aparece à frente de nomes como Lorenzo Pazolini (20,6%), Sérgio Meneguelli (19,3%), Paulo Hartung (18,9%) e Fabiano Contarato (16,2%).

Duas vagas estarão em disputa no Senado pelo Espírito Santo, atualmente ocupadas por Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Podemos). Magno Malta (PL), eleito em 2022, tem mandato até 2030.

Levantamento Paraná Pesquisas para o Senado pelo Espírito Santo, publicado em junho de 2025 | Reprodução: Paraná Pesquisas.

A pesquisa ouviu 1.522 eleitores entre os dias 28 e 31 de maio, em 45 municípios capixabas. O grau de confiança é de 95%, com margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.