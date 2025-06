Pedro Canário: corpo é encontrado com marcas de tiros dentro de casa

A Polícia Civil investiga um homicídio ocorrido, na manhã do último sábado (28), no bairro Centro, em Pedro Canário. A vítima, um homem, foi encontrada dentro de uma casa com ferimentos causados por arma de fogo e arma branca.

O caso está sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Pedro Canário, mas até o momento, nenhum suspeito foi detido. Detalhes sobre a investigação não serão divulgados por enquanto.

O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para realização de necropsia e posterior liberação para os familiares.

A Polícia Civil ressalta a importância da colaboração da população nas investigações. Informações podem ser compartilhadas de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. Além disso, o site do serviço, disquedenuncia181.es.gov.br, permite o envio de imagens e vídeos relacionados a ações criminosas, garantindo o anonimato dos denunciantes. Todas as informações recebidas são devidamente investigadas.