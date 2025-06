Piúma: câmera flagra carro pegando fogo com três pessoas dentro

Um carro pegou fogo dentro de um estacionamento, neste domingo (8), no Centro do município de Piúma. Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o momento em que o veículo chega ao local e em seguida começa a ser consumido pelas chamas.

Antes do incêndio, é possível observar um homem que, ao que parece, verifica as rodas do automóvel, modelo Ford Ka, de cor preta. Em seguida, ele entra no veículo. Poucos minutos depois, o motorista começa a manobrar, quando o fogo aparece. A câmera também flagra três pessoas saindo do carro, que já estava sendo tomado pelas chamas.

Veja vídeo

Vídeo: Redes Sociais