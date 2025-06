Piúma: conferência discute cidade mais inclusiva e sustentável

O município de Piúma realiza, na próxima terça-feira (24), a 2ª Conferência das Cidades, que tem como objetivo debater os caminhos para uma cidade mais inclusiva, justa, democrática e sustentável.

O evento terá como temática: “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, sustentáveis e com justiça social”. Os interessados devem efetuar inscrições por meio do site www.piuma.es.gov.br.

A conferência será realizada, das 8h às 18h, no Salão da Igreja Sagrada Família, localizada na avenida Eduardo Rodrigues, Centro.

