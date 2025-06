Piúma: Festa dos Pescadores terá Alemão do Forró e Xande de Pilares

A cidade de Piúma já vive o clima da tradicional Festa dos Pescadores 2025, que acontece entre os dias 27 e 29 de junho, na Praça Oenes Taylor e na região do Porto. Serão três dias de celebrações que unem fé, cultura, esporte, gastronomia e grandes atrações musicais, movimentando moradores, turistas e toda a comunidade pesqueira.

A festa começa na sexta-feira (27), na Praça Oenes Taylor, com muito forró para animar o público. A partir das 20h30, quem sobe ao palco é a Banda Forró Numa Boa, e logo depois, às 23h, é a vez de Alemão do Forró, prometendo um show cheio de energia e muito forró.

No sábado (28), a programação começa cedo na já tradicional Tardezinha do Babo, na Rua do Porto. O som começa com Davi Garcindo, às 13h, e segue com Simplicidade do Samba, às 16h, levando muito samba e descontração. No mesmo horário, acontece a grande final do Campeonato Municipal de Futebol, no Estádio Florêncio Serafim dos Anjos, reunindo torcidas apaixonadas e muita emoção.

À noite, a festa volta para a Praça Oenes Taylor. Às 20h30, tem o show de Juliano Couto, e, encerrando a noite, às 23h, o grande show nacional de Xande de Pilares, levando muito samba, pagode e alegria para o público.

Programação terá atrativos para toda família

O domingo (29) começa com muita fé e tradição. Às 7h da manhã, a cidade se reúne para a Procissão Marítima de São Pedro, que leva dezenas de embarcações enfeitadas ao mar, em homenagem ao padroeiro dos pescadores. No mesmo horário, acontecem também o Pedal de São Pedro e a Remaria de São Pedro, reunindo ciclistas, remadores e devotos em um momento de confraternização e espiritualidade.

A partir das 10h, no Cais dos Pescadores, tem início as tradicionais brincadeiras no porto, que garantem diversão para crianças e adultos, além do show infantil com Tio Papa-Léguas, o almoço comunitário e shows com Berola e Banda e Banda Santaréns, começando às 11h.

À noite, a festa se despede em grande estilo na Praça Oenes Taylor. A partir das 20h, acontece o tradicional Concurso Rainha dos Pescadores, seguido do show da Banda KS10, às 21h, e, encerrando a programação, às 23h, sobe ao palco a animada Banda MC6, garantindo que ninguém fique parado até o último minuto da festa.

Tradição, fé e cultura

A Festa dos Pescadores é um dos eventos mais importantes e tradicionais de Piúma, reunindo gerações em torno da fé em São Pedro, padroeiro dos pescadores. A celebração fortalece as raízes culturais, valoriza a atividade pesqueira e impulsiona a economia local, movimentando o comércio, o turismo e a rede de serviços da cidade.

A Prefeitura de Piúma, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, convida toda a população e os visitantes a participarem desse momento especial, preparado com muito carinho para celebrar nossa história, nossa cultura e nossa fé.