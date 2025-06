Planejamento financeiro: como evitar desacordos e ter um futuro seguro

Problemas financeiros são responsáveis por 60% dos divórcios no Brasil, segundo levantamento da MeuPatrocínio. Em meio às contas do mês, sonhos compartilhados e planos de curto prazo, conversar sobre dinheiro pode ser delicado entre casais, mas é um passo essencial para evitar conflitos e construir um futuro seguro.

Para fornecer orientação sobre os aspectos financeiros de um casal, Cecília Perini, sócia e líder da XP no Espírito Santo, sugere os seguintes pontos principais: estabelecer objetivos financeiros, criar um orçamento familiar, promover a educação financeira e incentivar o investimento e o planejamento de longo prazo.

“Eu sempre levanto a bandeira do longo prazo, ainda mais quando a gente fala sobre filhos e outros objetivos de longo prazo. O casal tem que estar no mesmo propósito. Dessa forma, as discussões do dia a dia são pequenas, porque vocês têm um objetivo em comum”, destaca Cecília Perini.

A rotina de pagar contas, trabalho e dívidas recorrentes pode levar as pessoas para uma bola de neve. Ainda segundo o levantamento, 74% dos casais que dividem as despesas igualmente dizem discutir sobre a situação financeira pelo menos três vezes por semana. Em muitos casos, o peso pode afetar apenas um lado. Para entender a real situação financeira do casal, é fundamental identificar onde está o dinheiro e quais são as dívidas existentes.

“O ponto principal é, realmente, ter uma discussão propositiva sobre o orçamento familiar. Caso haja uma reserva financeira que esteja se esgotando, é importante analisar o orçamento detalhadamente para compreender para onde os recursos estão indo. Às vezes, uma das pessoas pode estar carregando um compromisso que não deveria e isso tem que ser colocado em questão”, frisa a líder da XP.

A partir dessa análise, o casal pode avaliar a necessidade de cortar despesas e ajustar o orçamento, como, por exemplo, rever os gastos supérfluos, sempre buscando um equilíbrio financeiro sustentável. Com os recursos ajustados, a especialista em investimentos também orienta fazer investimentos diversificados, uma estratégia para reduzir riscos e aumentar retornos. Ao investir em diferentes produtos, é possível compensar perdas e buscar lucros para os planos de acordo com os prazos estabelecidos pelo casal.