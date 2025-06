PMES desmonta laboratório de cultivo de maconha em residência na Serra

Policiais militares da Força Tática da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) desmontaram, na tarde dessa segunda-feira (16), um laboratório de cultivo de maconha que funcionava em uma residência de três andares no bairro Jardim Atlântico, na Serra.

A operação foi desencadeada após uma denúncia anônima informando que o local tinha como fachada um canil de cães da raça American Bully, mas que nos pavimentos superiores funcionavam estufas para o cultivo da droga.

Ao chegarem no local, os militares fizeram contato com o proprietário da casa, que autorizou a entrada da equipe. No quintal, foi constatado o canil para criação de cães, porém, já era possível sentir o odor característico da maconha. Durante a conversa, o homem demonstrou nervosismo e confessou que cuidava de duas estufas, localizadas no segundo e terceiro pavimentos da residência.

No interior do imóvel, os policiais encontraram 90 pés de maconha, totalizando 9,935 quilos da droga, além de uma balança de precisão e equipamentos utilizados para o cultivo, como exaustores, ar-condicionado, lâmpadas e outros itens para o crescimento da planta. O responsável alegou que vinha sendo coagido por indivíduos ligados ao tráfico de drogas para manter a plantação no local.

A droga e os materiais apreendidos foram levados para a 3ª Delegacia Regional da Serra, para onde o homem de 29 anos também foi encaminhado.