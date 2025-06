Polícia Civil prende cinco e recupera produtos furtados em Marataízes

Nesta quinta (12) cinco pessoas foram presas e produtos furtados foram recuperados, bairro Barra de Itapemirim, em Marataízes. A operação foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, com o apoio da Guarda Civil Municipal.

A investigação teve início após a análise das imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento, cedidas pela vítima. A partir das imagens, um dos autores do crime foi identificado. De posse dessas informações, as equipes se deslocaram ao bairro Barra do Itapemirim para tentar localizar o suspeito, um homem de 28 anos, que se encontrava em situação de flagrante delito.

Durante as buscas, o suspeito foi avistado em uma das ruas do bairro na companhia de outro homem, de 52 anos. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos tentaram fugir, pulando o muro de uma residência, mas foram rapidamente alcançados e detidos pelos policiais.

O principal suspeito confessou o furto e revelou outras pessoas envolvidas na receptação dos produtos, entre eles um aparelho celular e uma caixa de som. Os objetos foram localizados e recuperados pela equipe policial.

O celular estava em posse de um homem de 27 anos, também localizado na mesma rua. Já a caixa de som havia sido repassada para uma mulher de 42 anos, que afirmou ter utilizado o item como moeda de troca. O equipamento foi apresentado à equipe policial por uma jovem de 18 anos.

Os produtos furtados foram recuperados e todos os envolvidos encaminhados à Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes para as providências legais cabíveis.