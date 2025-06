Polícia Civil realiza mais uma etapa do Projeto Recupera no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM) e da Divisão de Inteligência (DI), realizou no último sábado (14) a XV fase do Projeto Recupera, iniciativa que visa combater roubos e furtos de celulares e restituir os bens às vítimas desse tipo de crime.

Nesta nova etapa, foram recuperados 51 telefones celulares, 11 procedimentos lavrados sem apreensões,14 aparelhos celulares restituídos às vítimas e 62 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) lavrados.

O Projeto Recupera é uma iniciativa do Governo do Estado de combate aos roubos e furtos de celulares. Consiste em uma operação permanente, dedicada à recuperação de aparelhos telefônicos roubados e furtados, com o objetivo de restituí-los aos seus legítimos proprietários. O trabalho é realizado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), por meio da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).

As ações tiveram início em julho do ano passado e quase 800 intimações já foram enviadas. Desde o início do projeto, já foram recuperados 613 aparelhos celulares.

Tudo começa com o registro do Boletim de Ocorrência pela pessoa que teve o aparelho subtraído. Esse registro pode ser feito em qualquer Delegacia, inclusive Delegacia Online, e deve conter o número do IMEI do aparelho roubado.



Por meio de tecnologias avançadas de rastreamento e identificação, bem como a colaboração das operadoras de telefonia e de outras autoridades de segurança pública, os aparelhos com restrição de furto e roubo são identificados pelo IMEI e a Polícia Civil envia uma intimação, por meio de WhatsApp, para que o detentor do aparelho compareça à delegacia.



As mensagens contêm as orientações ao intimado e um documento em PDF, que é a intimação da Polícia Civil, com um QR Code que permite verificar a validade do documento. As intimações do Projeto Recupera são enviadas, exclusivamente, pelo WhatsApp, pelo número (27) 99849-4228. Não é necessário responder à mensagem, nem enviar qualquer tipo de documento pelo WhatsApp. A PCES não responde mensagens enviadas neste número.



A pessoa deve comparecer no dia e hora informados, levando um documento com foto e, de preferência, portando o aparelho. A ausência sem justificativa poderá caracterizar crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal. Equipes da Polícia Civil também realizam diligências para localizar pessoas intimadas que não compareceram à delegacia.

Após a recuperação e trâmites legais, o verdadeiro proprietário receberá também uma intimação por WhatsApp, enviada pelo mesmo número, informando data e hora para comparecer à unidade policial e receber de volta seu telefone.

As informações coletadas a partir da devolução dos aparelhos são encaminhadas para as delegacias responsáveis pela investigação dos crimes de origem, auxiliando na elucidação de furtos e roubos e na identificação de suspeitos.

Histórico e expansão do projeto

Antes do lançamento oficial no Espírito Santo, uma equipe de delegados da PCES visitou o Estado do Piauí entre os dias 12 e 15 de junho de 2023. A delegação foi recebida pelo secretário de Segurança Pública e por delegados locais para conhecer as práticas implementadas no Piauí, que contribuíram para a redução significativa de furtos, roubos e receptações de celulares.



No Espírito Santo, o projeto foi ampliado com a inauguração, em 09 de outubro de 2024, de uma sala de atendimento exclusivo, localizada no segundo pavimento da 1ª Delegacia Regional de Vitória, na Rua Maria de Lurdes Garcia, 428, Ilha de Santa Maria. A unidade centraliza o atendimento da Região Metropolitana e funciona em dias agendados, conforme as intimações enviadas. A estrutura é equipada para a coleta de depoimentos, lavratura de documentos e restituição de aparelhos recuperados.