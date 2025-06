Prefeito anuncia projeto de hospital e maternidade em Marataízes

O prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt, anunciou que vai encaminhar à Câmara Municipal um projeto de lei que propõe a criação e implantação do futuro Hospital e Maternidade do município. A proposta integra as metas do plano de governo da atual gestão e busca suprir uma das principais demandas da população local.

A cidade, com cerca de 43 mil habitantes, é a segunda mais populosa da Região Sul do Espírito Santo, mas ainda não conta com uma unidade hospitalar própria. Atualmente, os moradores dependem de internações em hospitais de municípios vizinhos, como Itapemirim e Cachoeiro de Itapemirim, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

O anúncio foi feito pelo próprio prefeito durante uma solenidade oficial. Segundo ele, a medida pretende também aliviar a sobrecarga enfrentada pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Doutor Anis Nahssen, no bairro Cidade Nova, que atende não apenas os moradores de Marataízes, mas também pacientes de outras cidades da região. O hospital será planejado como referência em atendimentos de média e alta complexidade para todo o litoral sul capixaba.