Prepare o casaco que a nova onda de frio de 2025 está chegando

O mês de junho marca o início da estação mais fria do ano. O solstício de inverno começa no dia 20, mas antes disso os brasileiros ainda vão sentir mais frio. Isso porque uma nova onda de frio chega ao Brasil e vai derrubar as temperaturas nos próximos dias.

De acordo com a Climatempo, no decorrer ainda desta semana, a passagem de uma frente fria, vai reforçar um ar mais frio primeiro para áreas do Sul, isto, já entre a noite de quinta-feira (5) e a sexta-feira (6). Muitas áreas, principalmente do Rio Grande do Sul, seguem com temperaturas mais amenas e isto deve manter ainda tanto mínimas, quanto máximas mais baixas.

No final de semana, também poderão ocorrer pancadas de chuva forte e isoladas em parte do litoral do Nordeste, especialmente no litoral da Bahia, no extremo Norte do país e entre o Espírito Santo e o leste de Minas Gerais.

Quando começa a onda de frio?

A Climatempo reforça que a primeira massa de ar frio que chega nesta semana é mais fraca. Ela vai ajudar a manter as temperaturas ainda baixas sobre o Rio Grande do Sul e começa a provocar uma queda mais acentuada nas temperaturas entre Santa Catarina e Paraná.

Já no domingo (8), a entrada de outra massa de ar polar, desta vez com uma característica mais forte, deve avançar sobre o continente e trazer uma queda mais acentuada novamente, desta vez, impactando Sudeste, Centro-Oeste e áreas do Norte do país.

Pulso de ar frio

Ainda, segundo a Climatempo, a onda de frio tem características um pouco diferentes da primeira registrada no país na última semana de maio.

O ar frio abrange uma área um pouco menor e não será tão intenso como a primeira onda registrada, porém, em termos de duração, esta será um pouco maior. Muitos locais irão sentir frio por mais tempo do que a onda que encerrou no dia 3 de junho.

Portanto, a Climatempo alerta que isto não significa que será menos frio que no último evento. Porém, desta vez, São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas, centro-sul e leste de Mato Grosso do Sul, serão as áreas que terão uma diferença maior e mais períodos com baixas temperaturas.

Pode nevar?

O risco de neve, em si, é muito menor ao que foi previsto e ao que aconteceu na onda de frio do final de maio. As rodadas mais recentes dos modelos de previsão, indicavam uma chance muito baixa para neve. Porém, restrita novamente a regiões mais altas da Serra Catarinense, como Urupema, São Joaquim e Urubici, na segunda-feira (9).