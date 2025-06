Prepare o cobertor! Quarta onda de frio de 2025 chega nesta semana

Prepare o cobertor e o casaco! A nova onda de frio, a quarta de 2025 e a segunda do inverno que oficialmente teve início no dia 20 de junho, chega nesta semana.

Segundo a Climatempo, esta nova onda de frio também será continental – ar polar entra sobre parte do interior do Brasil -, mas não com a abrangência e nem com a intensidade das duas últimas massas de ar frio que avançaram com muita força não apenas sobre o Sul, mas também sobre o Sudeste, grande parte do Centro-Oeste e sobre parte da região Norte do Brasil.

Quando vai ocorrer a quarta onda de frio?

A quarta onda de frio de 2025 vai atuar entre os dias 30 de junho e 4 de julho. As áreas mais impactadas por esta nova dose de ar polar serão quase todo o Sul do Brasil, a maioria das áreas de Mato Grosso do Sul, o centro-sul e oeste de Mato Grosso, os estados de Rondônia, Acre e o extremo sul do Amazonas. Mas em muitas áreas, ainda não deu tempo para ter um aquecimento relevante desde a passagem da última onda de frio desta semana. Assim, em parte do centro-sul do Brasil teremos a continuidade dos dias gelados.

Desta vez, a circulação de ventos sobre a América do Sul não vai permitir o avanço deste ar frio sobre o Sudeste do Brasil. A tendência é de aquecimento em praticamente toda a região nos próximos dias, embora as noites e as primeiras horas da manhã ainda tenham temperaturas amenas.

Qual a chance de neve e geada?

Temperaturas negativas devem ocorrer em áreas de planalto e serra do Rio Grande do Sul. Também em Santa Catarina na passagem desta quarta onda de frio sobre o Sul do Brasil. Mas a circulação de ventos sobre a região não deve manter umidade para formação das nuvens que eventualmente poderiam trazer alguma precipitação invernal. Assim não há expectativa de neve no Sul do Brasil nos dias de atuação desta onda de frio.

Porém, novos eventos de geada que devem ocorrer especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Temperaturas muito próximas e até abaixo de 0°C devem ser observadas novamente nesses dois estados.