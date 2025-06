Previsão do tempo para quinta-feira (12) no Espírito Santo

O tempo segue instável em todo o Espírito Santo nesta quinta-feira (12). Ventos úmidos que sopram do mar em direção ao continente mantêm o céu com muitas nuvens e favorecem a ocorrência de chuva leve, em pontos isolados, ao longo do dia.

O sol até aparece em alguns momentos, mas sempre entre nuvens. A chuva, quando ocorrer, será rápida e de baixa intensidade. Nas áreas afastadas do litoral, a nebulosidade predomina e a possibilidade de pancadas aumenta no período da noite. As temperaturas continuam amenas em todas as regiões.

Confira a previsão por região:

Grande Vitória

O céu permanece com muitas nuvens e poucas aberturas de sol. Há previsão de chuva rápida em alguns momentos do dia. O vento sopra com moderada intensidade no litoral e pode registrar rajadas.

🌡️ Mínima de 17 °C e máxima de 24 °C.

📍 Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 23 °C.

Região Sul

O dia será de céu nublado, com períodos de sol entre nuvens. Chove de forma rápida no fim da tarde e início da noite. No litoral sul, há chance de chuva isolada ao longo do dia.

🌡️ Áreas menos elevadas: mínima de 13 °C e máxima de 20 °C.

🌡️ Áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 18 °C.

Região Serrana

A cobertura de nuvens predomina durante todo o dia, com poucas aberturas de sol. Há possibilidade de chuva fraca e passageira. Os ventos sopram de forma moderada, com chance de rajadas em pontos isolados.

🌡️ Áreas menos elevadas: mínima de 12 °C e máxima de 20 °C.

🌡️ Áreas altas: mínima de 9 °C e máxima de 19 °C.

Região Norte

O céu varia entre nublado e parcialmente nublado. Pode chover de forma rápida ao fim do dia.

🌡️ Mínima de 19 °C e máxima de 24 °C.

Região Noroeste

Nebulosidade presente ao longo do dia, com aberturas de sol em alguns momentos. A chuva pode aparecer no final da tarde.

🌡️ Áreas menos elevadas: mínima de 19 °C e máxima de 26 °C.

📍 Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 16 °C e máxima de 23 °C.

Região Nordeste

A quinta-feira será de muitas nuvens e poucas aberturas de sol. Há previsão de chuva leve em pontos isolados. O vento pode soprar com rajadas no litoral.

🌡️ Mínima de 20 °C e máxima de 26 °C.