PRF flagra caminhão com 41 toneladas acima do peso em Guarapari

No último domingo (29), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma fiscalização na Unidade Operacional de Guarapari e flagrou um caminhão transportando rochas ornamentais com 41.500 kg de excesso de peso.

O veículo, que trafegava pela BR-101, foi abordado após apresentar sinais de irregularidade no transporte da carga. Durante a vistoria, os policiais verificaram que o caminhão estava muito acima do limite permitido, comprometendo a segurança no trânsito e causando danos à rodovia.

O motorista foi autuado, e o veículo só seguiu viagem após a regularização da carga.

A PRF seguirá intensificando as fiscalizações no Espírito Santo para garantir a segurança nas estradas e preservar a malha viária.