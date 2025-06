PRF intercepta haxixe e skunk em Guarapari e Serra

Na manhã desta segunda-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou três apreensões de entorpecentes em um intervalo inferior a duas horas, durante fiscalizações na BR-101, nos municípios de Guarapari e Serra.

As ações resultaram na apreensão de cerca de 12 quilos de drogas, haxixe e skunk, e na detenção de quatro pessoas envolvidas no transporte dos ilícitos.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 9h30, no km 345 da BR-101, em Guarapari. Durante fiscalização a um ônibus interestadual, que fazia o trajeto São Paulo/SP x Vitória/ES, os agentes federais identificaram um odor característico de substância entorpecente proveniente de uma mochila preta localizada aos pés de uma passageira. Ao ser questionada, a mulher admitiu ser proprietária da bagagem e afirmou que transportava droga do tipo “haxixe ice”. No interior da mochila, foram encontrados aproximadamente 5 quilos de haxixe e 5,560 quilos de skunk, ambos acondicionados em embalagens plásticas. A passageira informou que receberia a quantia de R$ 5.000,00 pelo transporte, tendo recebido o material de uma pessoa desconhecida nas proximidades da rodoviária de São Paulo.

Cerca de uma hora depois, às 10h45, no mesmo trecho da rodovia, foi fiscalizado outro ônibus oriundo de São Paulo com destino a Guarapari. Durante a inspeção, os policiais abordaram dois passageiros que ocupavam as penúltimas poltronas do lado esquerdo do veículo. Com eles foram localizadas duas porções de haxixe, totalizando 500 gramas, sendo 380 gramas escondidas no interior de um travesseiro e 120 gramas acondicionadas dentro das vestes de um dos indivíduos. Ambos admitiram serem os proprietários do entorpecente e relataram que o adquiriram na capital paulista.

A terceira apreensão ocorreu às 11h10, no km 269 da BR-101, em Serra. Durante abordagem a um veículo Honda/HR-V, de cor branca, foi localizada sob o banco traseiro uma sacola contendo seis invólucros e duas porções avulsas de haxixe, totalizando cerca de 695 gramas da droga. No porta-luvas do automóvel, os policiais encontraram ainda uma balança de precisão, instrumento comumente utilizado para fracionamento e comercialização de entorpecentes.

Os envolvidos, juntamente com os entorpecentes apreendidos e demais materiais ilícitos, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais pertinentes.