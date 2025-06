PRF recupera carro roubado durante fiscalização em São Mateus

Na manhã desta segunda-feira (30), por volta das 7h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com registro de roubo no km 57 da BR-101, em São Mateus.

A ação teve início após denúncia recebida pela PRF, informando sobre a possível circulação de um carro com restrição de roubo na região. Durante fiscalização, os policiais abordaram um veículo FIAT/Punto Attractive. O condutor, um homem de 30 anos, foi identificado e submetido aos procedimentos de praxe.

Durante a vistoria nos elementos de identificação veicular, a equipe constatou que o automóvel possuía registro de roubo datado de 3 de outubro de 2023, no município de Valença, na Bahia.

Diante dos fatos, o veículo e o condutor foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de São Mateus para as providências cabíveis.Categoria

