PRF recupera dois veículos em menos de 24 horas nas estradas do ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou dois veículos com registro de furto em um intervalo de menos de 24 horas, durante ações de fiscalização em rodovias federais que cortam o Espírito Santo.

A primeira recuperação ocorreu na noite desta terça-feira (24), por volta das 20h, no km 251 da BR-101, em Serra/ES. Durante patrulhamento ostensivo, uma equipe da PRF abordou uma motocicleta. Após vistoria minuciosa, foi constatado que se tratava de um clone. O veículo havia sido furtado em 20 de março de 2025, no próprio município da Serra.

Já na noite de quarta-feira (25), por volta das 19h, outra equipe da PRF atuava no km 40 da BR-262, em Domingos Martins/ES, quando abordou uma caminhonete Fiat/Strada de cor cinza. Durante a fiscalização, o condutor relatou ter adquirido o veículo como parte de uma negociação envolvendo um ponto comercial e imóveis, todos localizados em Teixeira de Freitas/BA. No entanto, ao realizar vistoria nos sinais identificadores do automóvel, os policiais constataram indícios de adulteração. Por meio de outros elementos rastreáveis, foi possível identificar que o veículo original possuía registro de furto ocorrido em 16 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.

Ambas as ocorrências foram encaminhadas às autoridades competentes para as providências legais cabíveis.