PRF recupera motocicleta furtada em Serra

Uma motocicleta com registro de furto foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na última quinta-feira (5), na Serra.

Durante patrulhamento de rotina, uma equipe da PRF avistou o veículo estacionado às margens da rodovia em circunstâncias suspeitas. Diante da situação, os agentes realizaram a verificação dos elementos de identificação.

Após análise técnica, foi constatada a incompatibilidade entre a numeração original e a placa fixada na motocicleta. A checagem revelou um boletim de furto em aberto.

Diante da constatação, a moto foi apreendida e encaminhada à 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Serra, onde o caso será investigado.

O condutor do veículo não foi localizado no momento da abordagem.

