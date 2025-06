Procon vai promover Mutirão de Negociação de Dívidas nesta semana

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) completa 42 anos e, para celebrar a data, promoverá mais um Mutirão de Negociação de Dívidas, uma oportunidade para consumidores renegociarem débitos com condições especiais.

A ação será realizada nos dias 16, 17 e 18 de junho, das 9h às 16h, na sede do Procon-ES, no Centro de Vitória, mediante agendamento prévio pelo site agenda.es.gov.br.

Durante o mutirão, os consumidores terão a oportunidade de negociar dívidas em atraso com bancos, instituições financeiras, empresas de telecomunicações, concessionárias de água e energia elétrica e lojas. As condições oferecidas serão mais flexíveis e vantajosas, facilitando a regularização das pendências. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) também estará presente, prestando informações sobre registros no cadastro de inadimplentes do SPC.

Para participar do mutirão, não há limite de valor para as dívidas nem exigência de comprovação de renda. A única condição é que o consumidor seja o titular do débito. No dia agendado para a negociação, é necessário apresentar documentos pessoais, como Carteira de Identidade e CPF, além de comprovantes ou documentos que tenham relação com a dívida.

Empresas como Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), EDP, Claro, Vivo, Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), Santander, Caixa Econômica Federal, Itaú, Sicoob, Bradesco, Banco Pan, Agibank, Banco BMG, Dacasa Financeira e Crefisa participarão do Mutirão de Negociação de Dívidas. Também estarão presentes as varejistas Simonetti e Via Varejo (responsável pelas marcas Casas Bahia, Ponto, Bartira, Extra.com e a plataforma digital banQi).

A diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, destaca que, durante o mutirão, as empresas participantes oferecem condições exclusivas, que normalmente não estão disponíveis em negociações convencionais. “Por isso, reforçamos o convite para que os consumidores aproveitem essa oportunidade de regularizar suas dívidas, especialmente com concessionárias de água e energia elétrica”, afirmou.

Clique aqui para agendar o seu atendimento com a empresa participante no Mutirão de Negociação de Dívidas.

Serviço:

Mutirão de Negociação de Dívidas

Data: 16 a 18 de junho

16 a 18 de junho Horário: 9h às 16h

9h às 16h Local: O Procon-ES está situado na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 935, Centro, Vitória

O Procon-ES está situado na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 935, Centro, Vitória Atendimentos: Os atendimentos devem ser agendados pelo site procon.es.gov.br

Os atendimentos devem ser agendados pelo site procon.es.gov.br Documentos: É obrigatória a apresentação dos documentos pessoais do titular da dívida, como Carteira de Identidade, CPF e documentos relacionados à dívida, como fatura