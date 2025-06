Programa Sementes marca presença no Sustentabilidade Brasil 2025

O programa de aceleração Sementes, coordenado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), teve atuação de destaque na Conferência Sustentabilidade Brasil 2025, realizada entre a última quarta-feira (11) e sábado (14), na Praça do Papa, em Vitória.

O evento, considerado um dos maiores fóruns nacionais sobre ESG, inovação e sustentabilidade, mobilizou gestores públicos, especialistas, acadêmicos e empresários ao longo de quatro dias de painéis, oficinas, shows e encontros intersetoriais, com discussões centradas em temas, como transição energética, justiça climática, economia circular e comunicação ambiental.

A participação do Sementes foi alinhada à proposta do evento de gerar soluções práticas e transformadoras, apresentando o programa que entra, no próximo mês, na fase de aceleração das startups. A equipe apresentou o programa a possíveis investidores, apoiadores e ao público, reforçando sua importância no ecossistema empreendedor local nesse debate nacional.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, destacou a importância da presença do Sementes no evento. “O Sementes chega à Sustentabilidade Brasil 2025 com a missão de promover inovação que transforma. Estar aqui representa ampliar o impacto do programa no debate nacional sobre inovação socioambiental e destacar o Espírito Santo como referência em aceleração de startups”, frisou.

O secretário ressaltou também o objetivo central do Sementes: promover inovação e capacitação para que empreendimentos locais contribuam efetivamente com os objetivos estratégicos de desenvolvimento sustentável do Espírito Santo e do Brasil.

Sobre o Sementes

Ao final de maio, o programa publicou o resultado da seleção das 50 startups aprovadas para iniciar o processo de aceleração e mentorias. A partir de julho, essas empresas receberão o aporte de R$ 100 mil e suporte intensivo, incluindo mentorias com especialistas de mercado e academia; acesso à rede de investidores e parceiros institucionais; e capacitação em modelos de negócios com foco em soluções inovadoras para os nove municípios atendidos pelo programa: Colatina, Linhares, São Mateus, Aracruz, Baixo Guandu, Conceição da Barra, Fundão, Marilândia e Serra.

A iniciativa é realizada pela Secti com recursos de R$ 7,6 milhões da Fapes, tendo como meta fortalecer o ecossistema de inovação e contribuir com as estratégias estaduais voltadas à transição ecológica e tecnológica.