Projeto oferece cursos musical para mulheres no interior capixaba

O projeto MC Mulheres – Espírito Santo está com inscrições abertas para sua nova edição, dedicada exclusivamente a mulheres capixabas negras de 18 a 35 anos.

A formação gratuita oferece vagas para oficinas presenciais em Vitória, sendo destinadas prioritariamente a mulheres do interior do estado e a mulheres da região metropolitana – as participantes que residem no interior do estado receberão uma bolsa de R$800 cada, para custear despesas com deslocamento e permanência na capital.

As inscrições vão até 30 de junho e devem ser feitas pelo link: bit.ly/inscricoesmcmulheres. A iniciativa busca fortalecer a atuação de jovens artistas na cena musical como nas culturas do rap, hip hop e funk, com oficinas que promovem a valorização da identidade negra e feminina na música.

Realizado pelo Instituto Movimento Cidade, em parceria com o Festival Movimento Cidade, o projeto chega à sua quarta edição com um formato que combina atividades online e presenciais.

Formação em duas etapas

A formação será dividida em dois momentos. A primeira fase, chamada Escola de Mercado, acontece de 7 a 11 de julho, de forma 100% online, com encontros ao vivo e conteúdos nas plataformas Zoom\YouTube. Serão disponibilizadas 150 vagas para essa etapa inicial.

Após essa fase, serão selecionadas 20 participantes para as oficinas presenciais, realizadas entre 11 e 15 de agosto, no auditório do Sebrae-ES, em Vitória. Serão 10 para mulheres do interior do Espírito Santo e 10 vagas para mulheres da região metropolitana de Vitória. Nessa etapa, as participantes vão se aprofundar em Composição/Produção Musical e Videoclipe, com a proposta de criar uma composição coletiva (sem gravação de clipe final).

Mais que técnica: arte, identidade e protagonismo

O MC Mulheres oferece uma formação completa em empreendedorismo, produção musical, composição, difusão e inserção no mercado da música. O projeto também promove debates e experiências que abordam corpo, gênero, território e identidade racial, valorizando as trajetórias e produções de cantoras, rappers, DJs, poetas da música e musicistas negras.

“O projeto ‘MC Mulheres – Espírito Santo’ foi desenvolvido para acelerar o crescimento de mulheres pretas no cenário cultural da música. Oferecemos uma jornada formativa que empodera e cria oportunidades, proporcionando ferramentas essenciais para o desenvolvimento pessoal e profissional. Diante da sub-representação e da intensa discriminação enfrentada por mulheres negras na música e na cultura, iniciativas que ofereçam preparo e recursos são fundamentais para promover inclusão, fortalecer suas vozes e ampliar sua presença no setor. Além disso, o projeto fomenta uma comunidade sólida, pautada na construção de redes e no apoio mútuo, fortalecendo conexões que ultrapassam o âmbito individual.”, afirma Gabriela Duque, diretora de Programação do Movimento Cidade.

Além da formação, as selecionadas também participarão do Festival Movimento Cidade, o maior evento de artes integradas do Espírito Santo, que acontece nos dias 15 e 16 de agosto.

Sobre o projeto

O MC.Mulheres é uma iniciativa criada para fortalecer a economia criativa e impulsionar a carreira de mulheres negras artistas da música e do audiovisual. Desde 2022, o projeto realiza laboratórios formativos, imersões e festivais que unem arte, empreendedorismo e protagonismo feminino negro.

Na 1ª edição (2022), atuou com mulheres do Nordeste e do Espírito Santo em ações formativas em audiovisual, música e empreendedorismo. Em 2023, o projeto expandiu com imersões presenciais e online, mentorias com mulheres referência e a estreia do Festival MC.Mulheres.

Já em 2024, a frente MC.Mulheres: Negócios Criativos teve foco no fortalecimento de empreendimentos liderados por mulheres negras, ampliando o impacto social e econômico do projeto.

Neste ano, em sua quarta edição, o “MC. Mulheres – Edição: Espírito Santo” é uma formação em empreendedorismo, composição, produção, difusão e mercado musical para jovens mulheres pretas do Espírito Santo, prioritariamente provenientes do interior capixaba. É uma realização do Instituto Movimento Cidade e tem parceria com o Festival Movimento Cidade. O projeto é realizado com recursos da PNAB, Funcultura, Secult-ES – Governo do Espírito Santo e Ministério da Cultura – Governo Federal.

Serviço

MC Mulheres – Espírito Santo

Inscrições: até 30 de junho

Imersão online (Escola de Mercado): 7 a 11 de julho

Oficinas presenciais: 11 a 15 de agosto, no Sebrae-ES (Vitória)

Vagas presenciais: 20 no total (10 interior capixaba | 10 região motropolitana )

Bolsa: R$800 para participantes do interior

Inscrição: bit.ly/inscricoesmcmulheres

Informações: @mcmulheres | @institutomovimentocidade