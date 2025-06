Recorde! Sustentabilidade Brasil 2025 atrai mais de 18 mil visitantes

Vitória encerrou neste sábado (14) a quinta edição do Sustentabilidade Brasil 2025, que transformou a Praça do Papa em um grande espaço de debate, troca de experiências e mobilização em torno do desenvolvimento sustentável.

Ao longo de quatro dias de programação gratuita e intensa, o evento reuniu mais de 18 mil pessoas, entre especialistas, lideranças nacionais e internacionais, estudantes, representantes dos setores público e privado, além da sociedade civil.

A solenidade de encerramento contou com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande, que recebeu em mãos um termo de compromisso do Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB) reforçando a entrega do relatório final e oficial, no dia 15 de setembro, ao Ministério das Relações Exteriores, à Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (CNODS) e aos organizadores da COP 30.

Estiveram presentes também os secretários estaduais de Meio Ambiente e de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Felipe Rigoni e Bruno Lamas, respectivamente.

“O Espírito Santo se tornou o centro de um importante debate sobre a construção de um Brasil e de um estado mais sustentável. Agradeço e parabenizo o Instituto e o Elias pela condução desse evento”, disse o governador no encerramento.

“Esse documento consta o que foi proposto nos 40 painéis e nos Grupos de Trabalho, construído por 300 especialistas envolvidos. O Sustentabilidade Brasil 2025 superou as expectativas de público, as discussões foram de grande relevância e, na edição do próximo ano, vamos trabalhar os temas que serão problematizados durante a COP 30”, ressalto Elias Carvalho, diretor-presidente do ISB.

O termo apresentou indicadores de participação e diversidade, com dados desagregados por gênero, raça, região geográfica e setor de atuação dos painelistas e convidados.

Foram apurados, por exemplo, que 52,5% das pessoas painelistas eram mulheres, 46,7% homens; 56,6% se autodeclararam brancas, 18,9% pretas, 15,6% pardas, 5,7% indígenas e 1,6% amarelas. A região Sudeste concentrou 86,9% da participação, com destaque para o Espírito Santo (54,5%), seguido por São Paulo (32,7%), Rio de Janeiro (8,9%) e Minas Gerais (4%). Em relação aos setores representados, a sociedade civil respondeu por 35,2% dos participantes, seguida pelo setor empresarial (27,9%), acadêmico (20,5%) e poder público (16,4%).

Painéis

Neste último dia do Sustentabilidade Brasil 2025, um dos destaques da programação foi o painel “Políticas Públicas Regenerativas para Litorais do Brasil”, realizado na tarde deste sábado (14), no auditório Água. A atividade integrou as trilhas temáticas Economia Azul e Transformação, com curadoria apoiada pelo Fórum Brasileiro de Mudança do Clima (FBMC).

A apresentação foi realizada por Sérgio Xavier, especialista com ampla experiência em gestão ambiental e formulação de políticas públicas. Coordenador-executivo do FBMC e integrante do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, ele reforçou a necessidade de repensar os atuais modelos econômicos e seus impactos sobre a vida no planeta.

“Se tem um lugar onde a gente precisa atuar com urgência é no modelo de negócio. É ele que define se vamos incluir ou excluir pessoas, preservar ou destruir modos de vida e culturas. Por trás de cada grande problema ambiental, há um modelo econômico que precisa ser redesenhado para garantir a sobrevivência das espécies, inclusive a nossa.”

No painel “Arte, território e desenvolvimento social. O futuro das narrativas e expressões populares”, no auditório Terra, o músico Amaro Lima, a cantora indígena Siba Puri e a produtora cultural Isabella Baltazar reforçaram a importância dos movimentos e da arte originária no desenvolvimento sustentável do país e das comunidades.

Siba Pur aproveitou a ocasião para ler os Manifestos do Povo Indígena Puri em contexto urbano e do Povo PuriKrim Oruto (aldeia em Itueta), que serão anexados ao relatório que será enviado aos organizadores da COP 30.

Público

Ao longo de quatro dias de programação gratuita e intensa, o evento reuniu mais de 15 mil pessoas, entre especialistas, lideranças nacionais e internacionais, estudantes, representantes dos setores público e privado, além da sociedade civil.

Com mais de 40 painéis, 120 painelistas e diversos grupos de trabalho, o evento discutiu temas centrais para o futuro do planeta, como transição energética, economia azul, justiça climática, cidades resilientes, biodiversidade e inovação sustentável. Um dos destaques foi a Jornada Científica, que premiou os dois melhores artigos acadêmicos voltados ao meio ambiente e à sustentabilidade. Os vencedores foram, em primeiro lugar, Cayo Freitas, Adriana Ferreira, Anna Clara Lins, Jousiclécia dos Santos, Lívia Lino e Mauro da Paz, com o trabalho Toque sustentável: educação inclusiva com uso de materiais recicláveis, e em segundo lugar Raíssa Luchi, Annor da Silva Júnior e Kátia Vasconcelos, com o estudo Entre práticas instituídas e percepções vividas: uma análise da gestão sustentável de recursos humanos.

Realizado pelo ISB, o evento se consolida como um dos principais fóruns nacionais sobre sustentabilidade, promovendo a articulação entre diferentes setores em prol de soluções reais para os desafios ambientais, sociais e econômicos do país.

“A edição de 2025 reforçou o papel do Espírito Santo como referência no debate climático e no engajamento coletivo por um futuro mais justo, equilibrado e verde. Transformar é preciso. Não vamos mudar o mundo se não transformarmos o nosso comportamento, nossas atitudes e a nós mesmos”, afirmou Elias Carvalho, diretor-presidente do ISB.

Trilhas temáticas

A programação do Sustentabilidade Brasil 2025 foi estruturada a partir de 13 trilhas temáticas, resultado de uma curadoria realizada pelas diretoras de conteúdo do ISB, Dani e Mariana Klein. A ideia foi conectar o tema sustentabilidade com desafios reais do Brasil e do mundo, cruzando mais de 40 interseções estratégicas que resultaram nos temas dos painéis.

A organização das trilhas se deu em dois grupos: as “Trilhas Horizontais”, que funcionaram como os eixos estruturantes do evento, e as “Trilhas Transversais”, que atravessaram esses eixos para ampliar a abordagem crítica dos temas. Trilhas Horizontais: Do Rio a Belém – Conexão ES; Economia Azul; Inovação e Infraestrutura Verde; Comunicação e Educação Ambiental; e Competitividade. Já as Trilhas Transversais incluíram: Direitos Humanos e Justiça Climática; Transição Energética; Transformação; Mercado ESG; Saúde; Cultura e Sustentabilidade Criativa; Agronegócio; e Finanças.

EcoCriativo

Além dos painéis e debates, o evento trouxe uma grande novidade: o EcoCriativo. O espaço foi dedicado a exposições, atividades educativas e iniciativas empreendedoras ligadas à sustentabilidade, como moda circular, artesanato, inovação e gastronomia local. Haverá também atividades voltadas ao público infantil, criando um ambiente diverso e inclusivo para todas as idades.

Entre os destaques do espaço, esteve a principal atração musical: o cantor capixaba Amaro Lima, que subiu ao palco com o show “Noite Manimal”. A apresentação celebrou estilo musical Rockongo, criado por ele, exaltando a diversidade sonora do Espírito Santo. O espetáculo reuniu releituras de clássicos da música brasileira e internacional, composições autorais e participações especiais de Juana Zanchetta (Bloco Bleque), Beth MC, Rany Baby (Chorou Bebeu) e do tradicional Congo Folclórico de São Benedito.