Região Sul do ES terá maior temperatura do Estado neste domingo (8)

A previsão do tempo no Espírito Santo para este domingo, 8 de junho de 2025, aponta tempo firme em todas as regiões do estado, com destaque para a Região Sul, onde o sol brilha forte e os termômetros podem atingir até 35 °C nas áreas menos elevadas. De acordo com o Incaper, a atuação de um sistema de alta pressão mantém o ar seco e provoca diminuição da nebulosidade, sem risco de chuva.

Região Sul terá o domingo mais quente do Espírito Santo

Na Região Sul, o dia será de céu com poucas nuvens, sem previsão de chuva e com temperaturas elevadas, especialmente nas partes mais baixas do território. O vento sopra com intensidade moderada no litoral, podendo haver rajadas em pontos isolados.

Áreas menos elevadas : mínima de 18 °C e máxima de 35 °C .

: mínima de e máxima de . Áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 28 °C.

Este será o domingo mais quente do estado, ideal para atividades ao ar livre, mas com atenção à hidratação e proteção solar.

Grande Vitória: tempo estável e ventos no litoral

Na Grande Vitória, o tempo segue seco e estável, com céu limpo e ventos moderados no litoral, acompanhados de possíveis rajadas.

Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.

Região Serrana: clima ameno e sem chuva

A Região Serrana apresenta céu aberto, sem chuva e temperaturas amenas nas áreas mais elevadas.

Áreas menos elevadas : mínima de 17 °C e máxima de 30 °C .

: mínima de e máxima de . Áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 27 °C.

Região Norte: tempo seco e calor moderado

Na Região Norte, o domingo será de tempo firme, com céu claro e sem previsão de precipitação.

Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 32 °C.

Região Noroeste: sol entre poucas nuvens

A Região Noroeste também terá tempo estável, com poucas nuvens no céu e calor em elevação.

Áreas menos elevadas : mínima de 19 °C e máxima de 32 °C .

: mínima de e máxima de . Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.

Região Nordeste: vento no litoral e tempo firme

Na Região Nordeste, o sol predomina, sem expectativa de chuva. Os ventos moderados no litoral podem trazer alguma sensação de frescor.

Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.