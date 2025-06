Resultado da Quina de São João: bolão do ES dividirá R$ 250 milhões

Uma aposta registrada na cidade de Cariacica, na Grande Vitória, está entre as 13 vencedoras do sorteio da Quina de São João 2025, realizado na noite deste sábado (28). O bilhete premiado vai render ao grupo apostador o valor de R$ 19.249.775,58, segundo informações da Caixa Econômica Federal.

O concurso de número 6760, com prêmio total superior a R$ 250 milhões, sorteou as dezenas 12 – 19 – 20 – 34 – 35. Esse foi o maior valor já pago na história da Quina de São João. Como o prêmio não acumula, os 13 ganhadores dividirão igualmente o montante.

A aposta de Cariacica foi na lotérica Vida Mansa, no formato de bolão, com seis cotas e 13 números. A estratégia de apostar em mais dezenas aumentou significativamente as chances do grupo de acertar os cinco números sorteados.

Além da aposta capixaba, outros ganhadores estão espalhados por diferentes regiões do país. O sorteio da Quina de São João 2025 foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Loterias Caixa no YouTube, a partir das 20h (horário de Brasília).

A Quina de São João é um dos concursos especiais mais aguardados do ano. Realizada sempre em junho, a modalidade se destaca por não acumular e por atrair milhões de apostadores em todo o território nacional.