Rio Bananal: MP do ES faz operação contra organização criminosa

Nesta quarta (11), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), deflagrou a Operação “Bandido Não Se Cria”.

A ação, feita por meio da Promotoria de Justiça de Rio Bananal e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-Norte), contou com o apoio da Assessoria Militar do MPES e do GAECO do Ministério Público do Estado Bahia (MPBA), e em conjunto com a Polícia Civil do Espírito Santo.

Os trabalhos começaram na tarde de terça-feira (10), com a prisão dos dois principais alvos da operação em Praia Grande, no município de Fundão.

Eles estavam sendo monitorados pelo serviço de inteligência do MPES, que constatou a possibilidade de ambos fugirem antes da deflagração da operação.

A iniciativa visa desarticular uma organização criminosa vinculada ao Comando Vermelho que atua no tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, em Rio Bananal e região. A investigação tramita em sigilo.

Dezenove mandados

Ao todo, estão sendo cumpridos 19 mandados de buscas e apreensões nos municípios de Rio Bananal, Serra, Fundão e Itabuna e Camacan, na Bahia, além de 49 mandados de prisões temporárias.

O foco é a apreensão de documentos, computadores, telefones celulares, mídias e demais materiais que possam contribuir com o avanço das investigações.

A operação é conduzida por Promotores de Justiça e servidores do Ministério Público, Policiais Militares da Inteligência da Assessoria Militar do MPES, Diretoria de Inteligência da PMES, Força Tática e Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º Batalhão de Polícia Milita (BPM), Batalhão de Ações com Cães (BAC) e Delegados e Oficiais da Polícia Civil.

O cumprimento das diligências no Estado da Bahia é realizado pelo GAECO/MPBA com conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Execução Pena (GAEP/MPBA), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP/BA) e Polícia Civil do Estado da Bahia.