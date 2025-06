São Pedro: veja a programação em homenagem ao padroeiro de Cachoeiro

Por mais um ano, o Vicariato Episcopal para Comunicação da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim transmitirá um dos mais tradicionais eventos da Festa de Cachoeiro: Missa de São Pedro. A solenidade será realizada neste domingo (29), a partir das 16h. A exibição acontecerá pela WebTv Amparo, no YouTube.

O evento promete reunir milhares de fiéis que acompanharão as homenagens à São Pedro, padroeiro da Diocese e da Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Grêmio Santo Agostinho, no bairro Vila Rica. Neste ano, o tema da festa é “A esperança não decepciona” (Rm 5,5).

A transmissão começará às 16h, com a chegada da tradicional Procissão de São Pedro que antecede a Celebração Eucarística. Assista abaixo ou clique AQUI.

Além da exibição pela internet, a Rádio Diocesana 95,7 também transmitirá “ao vivo” evento. A Rede Vida (sinal digital em 22.1), também fará a cobertura do evento.

Programação:

Domingo, 29.06 – Dia de São Pedro

7h – Missa na Catedral de São Pedro (Pe. Olímpio Andrade)

9h – Missa na Catedral de São Pedro (Pe. Bruno Sá Rangel)

15h às 16h15 – Procissão de São Pedro saindo da Catedral (Centro) com destino ao Grêmio Santo Agostinho (Vila Rica)

16h30 – Missa Solene de São Pedro (Dom Luiz Fernando Lisboa, CP)

20h – Show com Eliana Ribeiro