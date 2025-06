Semana de Prevenção às Drogas em Guaçuí começa nesta terça (24)

Nesta terça-feira (24), começa em Guaçuí a Semana Municipal de Prevenção às Drogas. O evento vai até quinta-feira (26), com uma programação voltada para crianças e adolescentes em idade escolar, que serão atendidas por dois projetos da Polícia Civil do Espírito Santo: o Papo de Responsa e o Agente Canino nas Escolas.

A abertura do evento será às 19h, na Câmara Municipal de Guaçuí. No local será realizada uma palestra sobre drogas e violência, voltada para o público em geral. Já na quinta-feira (26), a partir das 9h, acontecerá um ato público em frente à Prefeitura, com a presença de autoridades.

A Semana Municipal de Prevenção às Drogas em Guaçuí é uma realização da Delegacia de Polícia Civil de Guaçuí e a Subseção da OAB/ES, com apoio da Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura de Guaçuí.