Sementes: resultado final do edital de aceleração é divulgado

O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), divulgou hoje o resultado final do Edital nº 01/2025 do Programa Sementes.

Após análise das propostas e recursos administrativos, foram selecionadas 50 startups que atuarão em municípios da Bacia do Rio Doce, incluindo Linhares, Colatina, Marilândia, São Mateus, Aracruz, Baixo Guandu, Conceição da Barra, Fundão e Serra. Cada projeto receberá um aporte de R$ 100 mil, totalizando um investimento de R$ 7,6 milhões.

O programa visa fomentar o ecossistema de inovação na região, estimulando a criação de novas startups e o desenvolvimento de soluções para desafios socioambientais locais. As iniciativas selecionadas passarão por um processo de aceleração de seis meses. Durante esse período, as startups receberão mentorias, capacitações e acesso a uma rede de apoio para potencializar seus negócios. ​

A coordenadora do programa, Jamylly Caran, destacou o nível de qualidade e os desafios na escolha das propostas, resultado de um processo criterioso, dividido em análise documental, avaliação técnica dos projetos e entrevistas com os proponentes. “O Sementes recebeu mais de 300 propostas e havia grande expectativa por parte dos concorrentes. Queremos reforçar que todos os inscritos contribuíram para fortalecer o ecossistema capixaba de inovação. Agora iniciamos uma nova etapa com foco em desenvolver modelos de negócios sólidos, validados e preparados para escalar no mercado”, disse.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, parabenizou os empreendedores aprovados e destacou a importância do programa para o ecossistema de inovação do Espírito Santo. “As 50 startups selecionadas representam a força criativa e empreendedora do nosso Estado. O programa Sementes é uma iniciativa que planta ideias com potencial para transformar a economia capixaba, gerar empregos qualificados e trazer soluções que melhoram a vida das pessoas. Parabéns a todos os envolvidos e sucesso nessa nova etapa!”

Como conferir

Para acessar a lista com as startups selecionadas, acesse secti.es.gov.br/sementes e siga até o final da página.