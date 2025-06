Sesi ES abre vagas gratuitas para EJA Profissionalizante em Cachoeiro

“Voltar a estudar depois de mais de 24 anos parado não foi fácil. No começo, até pensei em desistir, mas conhecer os professores e a história dos colegas me deu ânimo. Hoje, estou feliz por estar aqui e por ter o apoio da empresa onde trabalho. Meu sonho é cursar Teologia, e foi isso que me motivou. Estou ansioso pela formatura — mal posso esperar para vestir a beca e jogar o chapéu para o alto”, contou Adriano Cosme, aluno da EJA Sesi.

A história de Adriano reflete a realidade de muitos capixabas de retomar os estudos e garantir um diploma de ensino médio. Pensando neles, o Sesi ES abriu 800 vagas gratuitas até o final deste ano para a Nova Educação de Jovens e Adultos (EJA) profissionalizante, em unidades da Grande Vitória e interior. Para fazer o cadastro de interesse, basta acessar: sesies.com.br/eja até dezembro.

Ensino híbrido com formação técnica

A EJA do Sesi ES é ofertada na modalidade híbrida, com 80% das aulas a distância e 20% presenciais, garantindo mais flexibilidade para o estudante. Um dos diferenciais é a metodologia de reconhecimento de saberes, que identifica, valida e certifica as competências adquiridas ao longo da vida e da trajetória profissional do aluno.

Além de concluírem o Ensino Médio, os alunos matriculados também farão, simultaneamente, um curso de qualificação profissional oferecido em parceria com o Senai ES. Com isso, eles finalizam os estudos já com uma formação técnica, prontos para ingressar no mercado de trabalho com mais agilidade.

“Sabemos que muitos fatores podem impedir a conclusão dos estudos, e é justamente por isso que a Nova Educação de Jovens e Adultos (EJA) representa uma nova oportunidade para quem deseja retomar esse caminho. Iniciamos o ano com 1.400 vagas e ainda temos 800 disponíveis. Além do diploma, os alunos também conquistam uma qualificação profissional, ampliando suas chances de ingressar ou crescer no mercado de trabalho.” afirmou o superintendente do Sesi ES e diretor regional do Senai ES, Geferson Luiz dos Santos.

Confira as unidades com vagas e qualificações profissionais disponíveis:

Sesi Aracruz – Controlador e Programador de Produção

Sesi Araçás (Vila Velha) – Assistente de Controle de Qualidade

Sesi Cachoeiro de Itapemirim – Controlador e Programador de Produção

Sesi Civit (Serra) – Assistente de Controle de Qualidade

Sesi Colatina – Assistente de Controle de Qualidade

Sesi Linhares – Assistente de Controle de Qualidade

Sesi Jardim da Penha (Vitória) – Eletricista Instalador Residencial