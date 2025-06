Sistema prisional do ES terá gestão tecnológica reforçada

A Secretaria da Justiça (Sejus) e o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo (Prodest) firmaram um Acordo de Cooperação Técnica que visa à modernização tecnológica do sistema penitenciário do Estado.

A ação integra o plano de trabalho do Programa de Ampliação e Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo (Moderniza-ES).

O acordo de cooperação cumpre as exigências e foi uma condição do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a execução dos produtos de tecnologia do Programa financiado pelo Banco.

A formalização deste acordo representa mais um passo para a modernização e ampliação do sistema prisional capixaba, buscando melhorias estruturais e operacionais.

“A cooperação prevê o apoio técnico do Prodest em relação às contratações do componente Modernização da Gestão de Tecnologia do Moderniza-ES, sem substituir as competências legais da Subsecretaria de Transformação Digital da Secretaria do Governo, em conformidade com a Lei Complementar nº 1.063, de 19 de dezembro de 2023”, explicou o coordenador-Geral do programa, Vinícius Teixeira.

A implementação do Moderniza-ES no Estado está sendo coordenada pela Unidade de Gestão de Projetos, criada pelo Decreto Estadual nº 5243-R, área vinculada à Secretaria da Justiça (Sejus).

“Essa iniciativa está alinhada ao nosso plano de trabalho e à transparência em todas as etapas do programa, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Para colocar o Moderniza-ES em prática, precisamos realizar estudos, aquisições e contratações de serviços relacionados à gestão de tecnologias, sempre buscando cumprir o planejamento de forma eficiente e integral”, destacou ainda Teixeira.

“Com certeza, essa parceria é fundamental para o sucesso do Moderniza ES e o fortalecimento institucional da Sejus e do Prodest. Nesse sentido, vamos contribuir com apoio técnico para o desenvolvimento de soluções tecnológicas, como o Sistema Integrado de Gestão de Informações de Infratores, uma das metas prioritárias do programa”, afirmou o diretor-geral do Prodest, Marcelo Cornélio.