Sorteio da Quina concurso 6760: veja data e onde assistir AO VIVO

O sorteio da Quina concurso 6760 está agendado para sexta-feira, 28 de junho, e ocorrerá no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal. Acompanhe o sorteio a partir das 20h (horário de Brasília), pelo YouTube da Caixa.

O que é a Quina?

A Quina é uma modalidade de loteria da Caixa em que o jogador escolhe de 5 a 15 números, entre os 80 disponíveis no volante. São as apostas que acertarem 2, 3, 4 ou 5 números. Entretanto, o maior prêmio é destinado a quem acerta todos os cinco números sorteados no concurso.

Onde assistir ao sorteio da Quina concurso 6760 ao vivo

Os interessados poderão assistir ao sorteio da Quina concurso 6760 ao vivo por meio do canal oficial da Caixa no YouTube. A transmissão começa às 20h e exibe em tempo real o sorteio das dezenas vencedoras, diretamente do Espaço da Sorte, na capital paulista.

Como fazer uma aposta na Quina

Portanto, para participar, basta escolher de 5 a 15 números e registrar a aposta em uma casa lotérica ou pelo site/app da Caixa. Contudo, o valor da aposta mínima, com cinco dezenas, é de R$ 2,50. Também é possível jogar em bolões pelas lotéricas, aumentando as chances de acerto.

Quais são as chances de ganhar na Quina?

As probabilidades de acerto na Quina variam conforme a quantidade de números apostados. Em uma aposta simples (5 números), a chance de acertar os cinco e levar o prêmio principal é de 1 em 24.040.016. Com uma aposta máxima (15 números), a chance sobe para 1 em 8.005.

Confira as principais faixas de premiação:

Quina (5 acertos): prêmio principal

Quadra (4 acertos): prêmio secundário

Terno (3 acertos): premiação proporcional

Duque (2 acertos): menor faixa premiada

Resultado do sorteio da Quina 6760

O resultado do sorteio da Quina concurso 6760 será divulgado logo após o término da transmissão ao vivo. Assim, caso não haja ganhadores na faixa principal, o valor acumula para o próximo concurso. Os prêmios podem ser resgatados em até 90 dias após o sorteio.