Sorteio Quina de São João: veja AO VIVO

O maior prêmio da história da Quina de São João será neste sábado (28). A estimativa da Caixa Econômica Federal é de que o valor chegue a R$ 250 milhões, sem possibilidade de acúmulo. Se ninguém acertar os cinco números, a Caixa dividirá o montante entre os acertadores das faixas seguintes.

As apostas seguem até às 18h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica do país, pelo site Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial. A aposta simples custa R$ 2,50 e permite a escolha de cinco dezenas entre 80 disponíveis.

O sorteio da Quina de São João 2025 está marcado para as 20h (horário de Brasília) e será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. A apresentação contará com auditoria e participação do público.

Por se tratar de um concurso especial, a premiação da Quina de São João não acumula. Portanto, isso significa que o valor total será integral, o que aumenta as chances de premiação para as faixas secundárias.

Onde assistir ao sorteio da Quina de São João 2025:

Data: sábado, 28 de junho de 2025

sábado, 28 de junho de 2025 Horário: a partir das 20h

a partir das 20h Transmissão: YouTube das Loterias Caixa

Assim, com um prêmio inédito de R$ 250 milhões, o sorteio da Quina de São João 2025 promete movimentar apostadores de todas as regiões do país e deve atrair milhões de visualizações na transmissão ao vivo.