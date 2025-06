“Suá, a praia que sumiu”, será exibido na Mostra de Ouro Preto

O documentário “Suá, a praia que sumiu”, dirigido pela cineasta Thais Helena Leite, foi selecionado para integrar a programação da prestigiada 20ª Mostra de Cinema de Ouro Preto (CineOP). O curta-metragem será exibido na próxima sexta-feira, dia 27 de junho, às 18h30, no tradicional Cine-Museu, na cidade histórica de Ouro Preto (MG).

“Participar do CineOP é uma oportunidade de levar a História do Espírito Santo para outros mundos: um documentário em que a sua quase totalidade são imagens de arquivo para ser visto numa mostra onde cinema é patrimônio”, diz a cineasta sobre a obra, que conta com recursos do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura), por meio de seleção pelo edital de Produção Audiovisual da Secretaria de Cultura do Espírito Santo (Secult-ES).

O filme resgata a memória da antiga praia do Suá, localizada em Vitória (ES), que desapareceu em função das transformações urbanas e ambientais sofridas pela capital capixaba ao longo do século XX. Com sensibilidade e rigor documental, Thais Helena Leite dá voz a moradores e utiliza arquivos que narram a história de um território apagado, mas ainda vivo na memória coletiva.

A seleção na CineOP reforça a importância do curta-metragem no debate sobre patrimônio, pertencimento e memória urbana. Conhecida por destacar obras que tratam da preservação audiovisual e da educação patrimonial, a Mostra de Ouro Preto é um dos principais eventos do calendário nacional do cinema.

A exibição de “Suá, a praia que sumiu” na 20ª edição da Mostra representa não apenas um reconhecimento artístico, mas também um chamado à reflexão sobre os impactos do desenvolvimento urbano em comunidades e paisagens afetivas.

SERVIÇO

Exibição do documentário “Suá, a praia que sumiu”

Sexta-feira, 27 de junho

18h30

Cine-Museu – Mostra de Cinema de Ouro Preto, Ouro Preto (MG)Mais informações: www.cineop.com.br

Confira o trailer do filme: https://youtu.be/Og7wN-R2V_g—