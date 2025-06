Sustentabilidade Brasil 2025 começa nesta quarta (11), em Vitória

A partir de quarta-feira (11), o Espírito Santo se tornará o centro das discussões sobre o meio ambiente, com a realização da 5ª edição da Conferência Sustentabilidade Brasil 2025. O evento segue até sábado (14), na Praça do Papa, em Vitória, e reunirá líderes, especialistas e representantes da sociedade civil.

O evento em Vitória servirá como um laboratório de ideias e práticas, onde os diversos setores da sociedade poderão dialogar, compartilhar experiências e construir soluções conjuntas. A participação de líderes governamentais, representantes do setor privado, acadêmicos e ativistas ambientais garantirá a pluralidade de visões e a abrangência das discussões.

Durante os quatro dias de evento serão 40 paines, 120 painelistas, Grupos de Trabalho e Jornada Científica, organizada em parceria com a UFES e o IFES, com apresentação de artigos e premiação dos melhores trabalhos acadêmicos voltados à sustentabilidade.

Entre os nomes já confirmados para os painéis, destacam-se o professor Emilio Lèbre La Rovere, referência internacional em mudanças climáticas e membro do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2007). Professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), La Rovere é um dos principais especialistas brasileiros em políticas públicas, energia e desenvolvimento sustentável.

Outro nome de peso é o da especialista Verônica Bitti, Agricultural Coffee Supervisor da Nestlé Brasil, que levará ao evento sua experiência prática na implementação de ações sustentáveis na cadeia do agronegócio. Ela trará uma visão aplicada sobre os desafios do campo frente às metas climáticas e exigências de mercado cada vez mais pautadas por critérios ESG.

O professor Sergio Leandro, reconhecido por seu trabalho em ecossistemas costeiros e membro de projetos estratégicos de pesquisa ambiental, também participará da programação técnica, contribuindo com sua visão acadêmica sobre preservação marinha, adaptação climática e gestão de territórios. A presença de Lavito Bacarissa, Secretário-Executivo da Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (CNODS), vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República, amplia a relevância institucional da conferência, indicando o compromisso político com a agenda climática e o fortalecimento da participação dos estados nas decisões nacionais e globais.

Além dos debates técnicos, a Sustentabilidade Brasil 2025 contará com uma ampla programação cultural e educativa. Shows musicais, atividades infantis, exposições e um espaço dedicado à inovação e à economia criativa, o EcoCriativo, vão garantir uma experiência rica e inclusiva para todos os públicos.

Com 13 trilhas temáticas, que vão de comunicação ambiental a transição energética, passando por economia azul, finanças verdes e justiça climática, o evento promete ser um marco no calendário ambiental brasileiro.

Conferência Sustentabilidade Brasil 2025

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui