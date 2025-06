Trilhas da Cultura oferece cursos gratuitos voltados ao audiovisual

Começa na próxima segunda-feira (16), o terceiro bloco de cursos gratuitos do Trilhas da Cultura – Programa de Formação, Capacitação Técnica e Qualificação Profissional para o Segmento Audiovisual do Espírito Santo, que é uma realização da Secretaria da Cultura (Secult), em parceria com o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA), via chamamento público, e conta com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG), do Ministério da Cultura (Minc), Governo Federal.

Nesta nova etapa, que acontece até o dia 4 de julho e fecha as formações do projeto, serão disponibilizados mais três cursos: Edição e Montagem no Cinema, com a cineasta e editora, Gabriele Stein; Assistência de Direção, com a diretora, assistente de direção e montadora, Carol Covre; Elaboração de Projetos e Captação de Recursos para o Cinema, com a produtora Maria Grijó. As três formações acontecem das 17h às 21 horas. O curso de Direção de Som, com a cineasta e técnica de som direto, Natália Dornelas, tem início na terça-feira (17), das 13h às 17 horas. Todas as formações acontecem no Hub ES +, localizado na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória.

As inscrições para as atividades aconteceram de 11 de março a 11 de abril, no site do Mapa Cultural ES. Os selecionados foram divulgados no dia 2 de maio no site do Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA).

Veja os selecionados para os próximos cursos:

Direção de Som com Natália Dornelas

André de Oliveira

Bárbara Maria Cecília Passos Brandão

Beatriz Maia Ribeiro

Bruno Nogueira Gomes

Dejair Paulo da Silva

Eduardo Lopes Borém de Freitas Gonçalves

Elienne Botelho Baptista

Gabriel Ferreira Ayres

Gabriel Ferreira dos Santos

Hyago Luiz de Souza

Irvig Ewerson Ferreira Reis Fahel

Ivan Zilocchi Batista

Jéssika de Oliveira Ferreira

Lívia Ferreira de Paula

Lucas Souza Rosa

Luci Alves Fernandes

Maria Zalem Ramiro

Matheus Rafael Macedo

Reyan Perovano Baptista

Robson Lima

Silvio Pereira Felinto

Thaylon Adriel Pereira Pedrosa

Victoria Tavares da Fonseca

Vítor Jesus de Araújo

Wender Santos Gonçalves

Edição e Montagem no Cinema com Gabriele Stein

Alaine Stein Schinaide

André Ramos almeida

Bárbara Maria Cecília Passos Brandão

Bruno Herculano

Byanca Novelli Bento

Camilla Emanuelle Morais Pereira

Catarina Barroso Chaves Jucá

Danilo de Almeida Sant’Ana

Farley da Silva Ferreira

Irvig Ewerson Ferreira Reis Fahel

Leticia Felix de Moraes

Luan Ericlis Damazio da Silva

Maycon Alves de Souza

Penha De Fatima Da Cruz De Souza

Raian Queiroz Marins

Rhisley Alcroennes Silva Damasceno

Samantha Pedroso Campos

Sander Souza Santos

Sarah Silva

Silvio Pereira Felinto

Thaylon Adriel Pereira Pedrosa

Victor Rodrigues Da Costa Leite

Vinicius Rocha Freitas

Vinicius Rodrigues

Werner Sá

Assistência de Direção com Carol Covre

Abayomi Queiroz dos Santos Moraes

Clemia Pereira Soares Santana

Dianna Alves Bianchi

Elienne Botelho Baptista

Eloïse Bruns-Diniz

Esther Almeida Borges

Flávia Delgado

Gabriela Santos Da Silva

Izabelle Alves da Silva Brito

Jean Alquemir Anacleto de Souza

Jéssica Elaine Moreira Sampaio

João Paulo dos Santos Ferreira

João Vitor Souza Barros

Julia Novais Santos

Luiz Henrique Nascimento da Silva

Maria Fernanda Vieira Martin

Pierre da silva queiroz

Raabe Cesar Moreira Bastos

Renan Amaral

Roberta Lannes dos Passos

Sabrina Repollez de Barros

Sandy Ramos Paz

Steban Nandolff da Penha

Victoria Tavares da Fonseca

Yurie Lopes Yaginuma

Elaboração de Projetos e Captação de Recursos para o Cinema

com Maria Grijó

Alex Almeida Santos

Ana Cândida Guimarães Vieira

Bruna Costa Cabral

Bryan Sunderhus Freitas

Cláudia Maria Gomes Raggi Abikair

Edivaldo da Silva Aragão Júnior

Erica Ortolan da Vitória

Flávio Cardoso do Nascimento

Gabriel Costa da Silva

Gabriela Ruela Soares Silva

geila salomão santos

Iuri Silva de Sousa

Jéssika de Oliveira Ferreira

Kleyson Faria Rodrigues

Letícia da Silva Santos

Maria Verônica do Nascimento Gomes

Maria Zalem Ramiro

Naira Pinudo Maduro

Nathan Dantas de Souza Regis

Pétrus Henrique Cinzaro Silva

Renan Moreira Ribeiro

Sophia Oliveira da Silva

Suely Lima da Silva

Thaíssa Proença

Vinicius de Paula Cavalcante

Sobre o Trilhas da Cultura

O Trilhas da Cultura é um programa de formação, capacitação técnica e qualificação na área do audiovisual, que disponibiliza 250 vagas, 25 para cada um dos dez cursos oferecidos. A seleção para as formações aconteceu por ordem de inscrição e, para cada formação, foi aplicada a reserva de vagas garantindo assim, mínimo de 20% de oportunidades para pessoas negras; mínimo de 10% para pessoas indígenas; 30% para mulheres e pessoas LGBTQIAPN+, além de mínimo de 10% das vagas destinadas a pessoas residentes em territórios atendidos pelo programa Estado Presente em Defesa da Vida.

O Trilhas da Cultura também oferece ajuda de custo no valor de R$ 600,00 para 200 das 250 vagas ofertadas, 20 para cada turma. O recurso da bolsa será repassado em três parcelas para os alunos participantes que comprovadamente tiverem participação igual ou superior a 80% das aulas. As outras cinco vagas especiais, que completam os 25 alunos por curso, não receberão ajuda de custo. A mesma porcentagem de frequência – igual ou superior a 80% – garante o certificado de conclusão de curso.

Além dos cursos, o programa de formação audiovisual Trilhas da Cultura apresentou cinco masterclasses. Quem abriu as atividades foi a atriz Camila Morgado, com duas aulas: O Processo de Criação de Personagem a Partir da Experiência em Filmes e Direção de Atores a Partir da Experiência em Cinema, Teatro e TV, respectivamente nos dias 11 e 12 de março. No dia 02 de abril, foi a vez da produtora Julia Nogueira, ministrar a aula Elaboração de Projetos Audiovisuais. No dia 14 de abril, a diretora, roteirista e diretora de fotografia Safira Moreira apresentou um olhar decolonial na masterclass Direção de Fotografia. Fechando o ciclo de masterclasses, a aula Edição e Montagem para o Cinema, com a cineasta Natara Ney.

O Trilhas da Cultura é uma realização da Secretaria da Cultura (Secult ES), em parceria com o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA), via chamamento público, e conta com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG), do Ministério da Cultura (Minc), Governo Federal.