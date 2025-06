Uma história de sucesso e comprometimento: GFC 21 anos

Nesta quarta-feira, 4 de junho, o Grupo Folha do Caparaó (GFC) completa 21 anos de existência. Fundado pelo empresário Elias Carvalho Soares, a empresa nasceu em Guaçuí em 2004, na região do Caparaó, onde mantém sua sede, e expandiu para Cachoeiro de Itapemirim, sede do portal AQUINOTICIAS.COM, o maior veículo de comunicação do Sul do Espírito Santo, e para Vitória, capital do Espírito Santo.

Ao longo dos anos, a empresa cresceu, agregou novas marcas e se consolidou como uma indutora do turismo e desenvolvimento econômico do Sul do Espírito Santo. Essa missão foi assumida logo em sua fundação e o Grupo Folha do Caparaó tem contribuído de forma positiva para esse avanço da região.

Conheça quem faz parte dessa história:

Elias Carvalho – Diretor

São 21 anos de muita luta, muita garra, determinação e muito trabalho, mas acima de tudo com um propósito: que é fazer a integração da região Sul. Com o passar dos anos, crescemos e agora trabalhamos pelo desenvolvimento econômico da região Sul e de todo o Espírito Santo.

Somos um veículo que trabalhamos isso de forma propositiva, com respeito às pessoas, dando simplesmente a notícia como ela é, sem inventar notícia, sem denegrir ninguém. Somos um veículo sério, que trabalha e respeita as pessoas, respeita os sentimentos e respeita a notícia como ela realmente é.

___________________________________________________________________________________

Luan Ola – Comercial

É com um orgulho imenso que celebro os 21 anos do AQUINOTICIAS.COM! Fazer parte de muitos desses anos de história é algo que me enche de satisfação. Eu vi de perto essa jornada, acompanhei cada passo, cada desafio superado, e hoje consigo enxergar claramente o futuro promissor que nos aguarda.

Lembro-me do começo, do sonho audacioso do nosso diretor Elias Carvalho, que plantou a semente do que viria a ser esse gigante da comunicação. O que era a “Folha do Caparaó” se transformou no AQUINOTICIAS.COM, e não foi apenas uma mudança de nome. Foi uma metamorfose que nos impulsionou a nos tornarmos líderes em comunicação no Sul Capixaba e um dos três maiores veículos de notícias do Espírito Santo.

Essa trajetória é a prova viva de que o trabalho duro, a dedicação e a paixão transformam sonhos em realidade. Cada notícia publicada, cada reportagem investigada, cada leitor alcançado, é um tijolo nessa construção sólida que é o AQUINOTICIAS.COM.

E o que me dá a certeza de que vamos muito além? É o time que temos. Pessoas engajadas, talentosas, que vestem a camisa e que acreditam no poder da informação. Com essa equipe, não tenho dúvidas de que vamos alcançar patamares ainda mais altos, expandir nossa voz e continuar fazendo a diferença na vida das pessoas.

Que venham muitos mais anos de sucesso, inovação e, acima de tudo, de um jornalismo que verdadeiramente faz a diferença!

____________________________________________________________________

Giovana Antunes Boechat – Administrativo

Há 7 anos, tive a honra de me juntar à equipe do AQUINOTICIAS.COM e contribuir para o seu crescimento e sucesso e também crescer profissionalmente.

Como gerente administrativa, tive a oportunidade de trabalhar nos bastidores para garantir que tudo funcionasse perfeitamente. É incrível ver como a empresa evoluiu ao longo dos anos e como nossa equipe se tornou uma família.

Parabéns pelos 21 anos de dedicação e jornalismo de qualidade!

Parabéns ao Elias Carvalho, nosso diretor, que trabalha incansavelmente para que estejamos sempre a frente. Estou orgulhosa de fazer parte dessa história e ansiosa para continuar contribuindo para o futuro da empresa.

_____________________________________________________________________

Alissandra Mendes – Editora

São 21 anos de compromisso com o jornalismo sério, ético e com os leitores do Sul do Espírito Santo. O maior portal de notícias da região e um dos maiores do Estado confirma sua proposta inicial de integrar, agora não só a região Sul, como todo o Espírito Santo.

Elias é um visionário e vislumbrou há 21 anos uma empresa que se tornaria referência não só no jornalismo como também em credibilidade, ao optar pela verdade e por apostar no desenvolvimento econômico de nossa região.

Há mais de 11 anos faço parte dessa história e tenho um imenso orgulho em fazer parte da história do AQUINOTICIAS.COM.

Que esse novo ciclo marque também o início de uma nova fase e uma continuação em sua história de sucesso. Parabéns para o AQUINOTICIAS.COM e parabéns para o Elias, um visionário que nunca deixou de acreditar no potencial do Espírito Santo.

_________________________________________________________________

Maurício Carvalho Antunes de Siqueira – Serviços Gerais

Sou grato pela oportunidade de fazer parte dessa empresa que só vem crescendo, nesses anos, aprendi e cresci muito.

A equipe é incrível e sempre disposta a ajudar.

Estou orgulhoso de contribuir para o sucesso do jornal e agradeço muito ao Elias Carvalho diretor da empresa pela oportunidade.

Parabéns pelos 21 anos de sucesso AQUINOTICIAS.COM!

______________________________________________________________________

Érica Grancer – Comercial

21 anos de história e transformação e eu faço parte disso!

Uma data especial: celebramos os 21 anos de uma empresa que não é apenas um jornal, mas uma ponte entre a informação de qualidade e a sociedade. Tenho um orgulho imenso de fazer parte dessa trajetória como consultora de vendas, contribuindo com dedicação, alegria e muita gratidão.

Estar aqui me faz sentir parte de algo maior. Não é só um trabalho, é um espaço onde crescemos, aprendemos e impactamos vidas com a força da informação. Ver o quanto essa empresa evoluiu ao longo dos anos me enche de esperança e entusiasmo, porque sei que o futuro reserva ainda mais conquistas.

Eu acredito, de verdade, que estamos construindo uma empresa que será cada vez mais relevante, inovadora e comprometida com a verdade. Uma empresa que não apenas informa, mas transforma. Que inspira. Que faz a diferença.

Parabéns pelos 21 anos, e obrigada por me permitir fazer parte dessa história tão grandiosa. Que venham muitos outros capítulos e que eu continue aqui, ajudando a escrevê-los.

_____________________________________________________________________________

Mayara Dam – Assistente comercial

Trabalhar no Aqui Notícias é uma experiência enriquecedora.

A empresa valoriza o jornalismo sério, ético e comprometido com a informação de qualidade, sempre com foco em informar e conectar as pessoas da região.

Vejo o AQUINOTICIAS.COM com um futuro promissor, expandindo sua presença digital, investindo em novas tecnologias e mantendo a credibilidade que conquistou ao longo dessas duas décadas. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história.

__________________________________________________________________________________

Dayanne Farias – Repórter

Se eu pudesse definir trabalhar no AQUINOTICIAS.COM em uma palavra seria: descoberta. Porque, a cada dia, você descobre que é capaz de fazer algo que jamais imaginou. É um lugar que te desafia a ir além da sua zona de conforto e te impulsiona a vencer obstáculos dentro e fora de si mesmo.

E no caminho para isso, você conta com profissionais focados em te ajudar, mais do que com conhecimentos específicos e fontes, mas também com conselhos e mãos estendidas.

Acredito que o AQUINOTICIAS.COM trabalha e caminha para a continuidade de um jornalismo sério, focado, mas humano e esperançoso.

_____________________________________________________________________________________

Kimberlly Soares – Repórter

Trabalhar no AQUINOTICIAS.COM é, para mim, uma experiência incrível.

Desde o meu primeiro dia, aprendi muitas coisas e adquiri muita experiência.

Senti na pele que jornalismo não é apenas escrever, mas, principalmente, apurar, dar voz à sociedade e expressar com ética a profissão.

Essa é a verdadeira essência do jornalismo.

Tenho muito orgulho de fazer parte do maior veículo de comunicação do Sul do Espírito Santo. Trabalhar aqui sempre foi um sonho.

Agradeço à empresa e a todos que foram responsáveis por essa oportunidade de realizar um dos meus maiores sonhos.

___________________________________________________________________________________

Flávio Cirilo – Repórter

Feliz por fazer parte de mais um ano da história do Grupo Folha do Caparaó. Parabéns aqueles que todos os dias, apesar das adversidades, fazem essa história continuar sendo escrita, não deixando esse grande sonho morrer.

Um sonho que nasceu no coração do nobre Elias do Caparaó, que entendeu que um sonho que se sonha só, é apenas um sonho, mas o sonho que se sonha junto é realidade e me permitiu fazer parte desse projeto.

Projeto esse que movimenta a economia, fortalece o turismo e incentiva os políticos do Espírito Santo a trabalharem com mais responsabilidade pelo Estado.

Desejo vida longa ao GFC, para mim, o maior grupo de comunicação do Espírito Santo.

_______________________________________________________________________

Jonathan Gonçalves – Repórter

Em 2023, tive a grande oportunidade de iniciar minha jornada no AQUINOTICIAS.COM como estagiário. Dois anos depois, em 2025, olho para trás com gratidão e orgulho pelo caminho trilhado. O que começou com inseguranças naturais de quem está dando os primeiros passos no jornalismo, se transformou em uma trajetória marcada por aprendizado, amadurecimento e conquistas.

Desde o primeiro dia, fui acolhido e incentivado por uma equipe que entende o verdadeiro valor do trabalho em conjunto. O AQUINOTICIAS.COM não é apenas um portal, é uma escola e uma referência no jornalismo do Sul do Espírito Santo. Aqui, aprendi a apurar com responsabilidade, escrever com clareza e respeitar o compromisso com o leitor.

A cada reportagem, fui ganhando mais confiança e consciência do meu papel como comunicador. Assim, me tornando o profissional que sou hoje.

O AQUINOTICIAS.COM me moldou e, atualmente, sigo fazendo parte deste time, buscando sempre contribuir para que o grupo continue sendo sinônimo de credibilidade, agilidade e união. Sou e sempre serei grato por fazer parte dessa história.

______________________________________________________________________________

Beatriz Fraga – Repórter

Quando comecei minha jornada profissional, nunca imaginei que seria uma migrante de áreas tão distintas. Migrei de Letras para Marketing e, depois, de Marketing para o Jornalismo. Cada transição foi desafiadora e cheia de aprendizados.

No momento, a cada dia, concordo com Zuenir Ventura: “Jornalismo e literatura são irmãos gêmeos que nasceram muito diferentes e que hoje são mais parecidos do que nunca”. A realidade é uma ficção louca e merece ser investigada, garimpada.

Cheguei ao portal AQUINOTICIAS.COM com a palavra na ponta da língua e uma vontade grande de aprender. Essa dupla me alavanca até hoje. Fui apresentada à plataforma “Viva Vida” e pensei: “Uai, descobriram minha tendência à autossuficiência e ao cuidar”. Contrariando expectativas, não sou hipocondríaca. Só morro de medo de dependências.

No jornal, vi como é difícil retirar uma plataforma do IML para a UTI. Só fico de olho no quarto e na alta. Todo dia brigo com algoritmos e com alguns padrões de cultura brasileiros que curtem mais futebol, fofocas e crimes à espera de resoluções.

Minha sorte é que conto com ótimos professores e, por meio da plataforma, dou visibilidade a quem respeito por defender vida. Como alguém de 57 anos, minha trajetória é um exemplo claro de que nunca é tarde para se reinventar e descobrir novos nichos e novas possibilidades A transição para o jornalismo, especialmente na área de saúde, trouxe um novo embate: traduzir informações complexas de uma maneira clara e empática, algo essencial em tempos de desinformação e fake news.

No futuro, penso o AQUINOTICIAIS.COM investindo em Marketing Digital, em IA e em abordagens ousadas; expandindo-se pelo Espírito Santo plural e magrelo.

Na área de saúde, vejo um potencial imenso para o Portal “Aqui Notícias” se tornar um elo entre especialistas e o público, criando um espaço dialógico. Em um país como o Brasil, com tantas questões de saúde tratadas de forma superficial, temos a responsabilidade de dar voz aos profissionais, às histórias das pessoas e às políticas públicas que impactam diretamente a qualidade de vida de todos.

O futuro do AQUINOTICIAS.COM será, sem dúvida, cheio de possibilidades. Nesse processo, o intercâmbio ético de ideias, o estudo contínuo e o olhar ressabiado contam muito e podem, sem demagogia, transformar realidades: vejo isso acontecendo várias vezes.

________________________________________________________________________

Diórgenes Ribeiro – Repórter

Fazer parte da equipe do AQUINOTICIAS.COM é, sem dúvida, uma honra que carrego no coração com muito orgulho. Este não é apenas o maior portal de notícias do Sul do Espírito Santo — é também o segundo mais acessado em todo o Estado. Para muitos, isso pode ser apenas um número, mas para mim, é a prova de um trabalho árduo e de uma história de muita luta e dedicação.

O que realmente me toca, no entanto, são as histórias de resistência e superação que fazem o AQUINOTICIAS.COM ser o que é. Esse projeto foi idealizado por um homem extraordinário, que se tornou sinônimo de credibilidade e paixão pela comunicação: Elias Carvalho, o Elias do Caparaó. Seu nome representa mais do que liderança; é um símbolo de amor pelo que faz e pela terra que ele tanto acredita. Foi ele quem, com sua visão à frente do seu tempo, plantou a semente que hoje é esse gigante da informação.

Saber que tudo isso nasceu no coração de um guaçuiense, que ousou sonhar alto e acreditar no potencial de sua terra, me inspira profundamente. É esse exemplo de coragem e perseverança que me motiva todos os dias a seguir firme na minha jornada, com amor e dedicação pelo meu trabalho. Elias não é apenas um líder para mim; ele é amigo, conselheiro e uma fonte constante de inspiração. Por tudo o que ele representa, o AQUINOTICIAS.COM está sempre presente nas minhas orações, com muita gratidão e esperança pelo que está por vir.

_________________________________________________________________________

Enrique Moté – Editor de Vídeo

São 21 anos de história do AQUINOTICIAS.COM, e é impossível não se sentir parte disso. Estou aqui há três anos (meu primeiro emprego), e posso dizer que é um privilégio fazer parte de uma equipe que leva a informação a sério, mas sem perder a parceria e o bom humor de quem realmente gosta do que faz.

O que fazemos aqui vai muito além de notícia: é compromisso com a comunidade, é dar voz a quem precisa, é contar histórias que realmente importam.

O jornal cresceu, se transformou, se adaptou… e segue aumentando sua relevância a cada ano. Que venham muitos outros aniversários!

__________________________________________________________________________

André Luiz Soares – Social Media

Trabalhar no AQUINOTICIAS.COM tem sido uma experiência bem bacana.

Como social media, estou sempre gerenciando as demandas diárias, acompanhando o que está rolando nos bastidores da notícias e ajudando a manter o os leitores do AQUINOTICIAS.COM bem informados.

O ambiente é tranquilo e a equipe é parceira, o que faz toda a diferença.

Parabéns AQUINOTICIAS.COM pelos seus 21 anos!

_______________________________________________________________________

Pammela Volpato – Repórter

Tenho muito orgulho em poder fazer parte da história do Grupo Folha do Caparaó e do AQUINOTICIAS.COM.

É uma alegria dividir a redação com uma equipe comprometida e determinada em entregar o melhor conteúdo, com agilidade e credibilidade. Um grupo que caminha de mãos dadas e se apoia.

Elias é um gestor competente e de alma vibrante. Sempre querendo e buscando o melhor, sempre incentivando sua equipe a se reinventar e vencer os obstáculos diários.

Parabéns e obrigada por ser uma inspiração para sua equipe. Que venham mais 21 anos de sucesso!

__________________________________________________________________________

João Paulo Alóchio – Repórter

Trabalhar no AQUINOTICIAS.COM tem sido uma jornada de muito aprendizado e realização.

É gratificante atuar em um portal que valoriza o jornalismo responsável, próximo da comunidade e atento aos temas que realmente importam.

Enxergo o AQUINOTICIAS.COM no futuro como uma referência ainda mais forte no jornalismo capixaba, expandindo sua atuação com inovação, credibilidade e cada vez mais conexão com os leitores.