Varejo capixaba lidera crescimento no Sudeste em 2025

O comércio varejista capixaba tem se destacado neste ano frente às atividades de 2024 e também registrou o maior crescimento entre os estados do Sudeste – seguido por Minas Gerais (1,8%), São Paulo (0,2%) e Rio de Janeiro (-2,7%) –, superando ainda a média brasileira nas atividades do setor no primeiro semestre deste ano.

De janeiro a março, as vendas do varejo aumentaram 3,9% em comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto a média do Sudeste ficou em 0,8% e a do Brasil, em 1,2%. Ao analisar só o mês de março de 2025 e 2024, o Espírito Santo teve alta de 1,2% no volume de vendas, enquanto o país e a região do Sudeste apresentaram quedas (1% e 1,8%, respectivamente).

O desempenho favorável dos indicadores do comércio pode refletir uma demanda interna aquecida e níveis mais elevados de bem-estar da população. As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O coordenador de pesquisa do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, ressaltou que, quando comparado o crescimento acumulado dos últimos 12 meses, a partir de março, o Espírito Santo apresentou um crescimento de 2%, o Brasil, de 3,1%, e o Sudeste, 1,65%.

“Os resultados sugerem uma tendência positiva para a economia capixaba. O aumento no volume de vendas do comércio varejista tende a impactar positivamente outros setores, como o mercado de trabalho e a renda”, explicou.

Outros dados

Outros dados do relatório que merecem destaque são o índice de volume de vendas, que alcançou 106,4 pontos em março, sendo o maior nível para esse mês desde o início da série histórica, em 2000, e a média das vendas no 1º trimestre, que foi a mais elevada já registrada no período.

“Esses resultados reforçam a tendência de crescimento do varejo capixaba, observada de forma contínua desde 2017, indicando uma trajetória ascendente e consistente ao longo dos últimos oito anos. Além disso, com uma alta de 3,9% no volume de vendas no primeiro trimestre de 2025, o Espírito Santo ocupou a 5ª posição entre os estados brasileiros com melhor desempenho em relação ao mesmo período de 2024”, detalhou Spalenza.

Os segmentos que mais cresceram, de janeiro a março deste ano, foram o de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (11,2%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (8,9%) e o de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (4,5%).

Já o varejo ampliado – que inclui outros setores do atacado e do atacarejo – apresentou em março de 2025 um crescimento de 3,7%, superando tanto a média do Brasil (1,9%) quanto a do Sudeste (1,8%). De janeiro a março, o segmento que mais teve alta foi o atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo (22,4%), seguido de material de construção (5,9%) e veículos, motocicletas, partes e peças (5,2%).

Expectativa de vendas

Com base nos resultados da PMC, espera-se que a movimentação financeira do varejo capixaba em junho se aproxime de R$ 6,98 bilhões. Esse resultado previsto representa um crescimento de 8,23% em comparação ao mesmo mês de 2024.

A estimativa do Connect Fecomércio-ES é que as vendas em março tenham chegado a R$ 7,2 bilhões, uma alta de 7,44% em relação ao mesmo período do ano passado. Já em abril e maio, a movimentação estimada foi na faixa de R$ 7 bilhões, ambos os meses com crescimentos em relação a 2024.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada neste site.