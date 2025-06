Veja a previsão do tempo antes de sair de casa nesta quinta-feira (26)

Nesta quinta-feira, o tempo seguirá instável na porção norte do Estado. Ao longo do dia, há previsão de pancadas de chuva rápidas, especialmente durante a manhã e a tarde. Essas instabilidades serão intercaladas por períodos de melhoria, e à noite o céu tende a apresentar abertura de nuvens, com possibilidade de tempo mais firme.

Nas demais regiões capixabas, afastadas do litoral, divisa com o Estado de MG, céu nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas aumentam um pouco, em todas as regiões do Estado. A tendência é de um leve aquecimento em relação aos dias anteriores.

Confira a previsão completa

Na Grande Vitória, sol entre muitas nuvens, e chuva em alguns momentos do dia. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas.

Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 25 °C.

Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Sul, sol entre muitas nuvens, e chuva em alguns momentos do dia. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Serrana, muitas nuvens e previsão de chuva rápida, em alguns momentos do dia.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Norte, muitas nuvens e previsão de chuva rápida, em alguns momentos do dia.

Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Noroeste, muitas nuvens e previsão de chuva rápida, em alguns momentos do dia, exceto na divisa com o Estado de MG. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Nordeste, sol entre muitas nuvens, e chuva em alguns momentos do dia. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.