Veja os parlamentares do ES que votaram para aumentar a conta de luz

Na sessão conjunta do Congresso Nacional realizada em 17 de junho de 2025, deputados e senadores decidiram rejeitar trechos do Veto nº 3/2025, que barravam a contratação obrigatória de fontes renováveis como pequenas centrais hidrelétricas e usinas de biomassa. A medida, segundo estimativas da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia (Abrace), pode resultar em um aumento de até 3,5% na conta de luz dos brasileiros nos próximos anos.

Entre os 13 parlamentares federais do Espírito Santo, apenas o deputado Amaro Neto (Republicanos-ES) votou a favor da manutenção dos vetos presidenciais, que buscavam impedir custos adicionais ao consumidor.

No Senado, Fabiano Contarato (PT) também votou para derrubar o veto, permitindo assim a continuidade das contratações de fontes renováveis nos moldes anteriores, e abrindo caminho para aumento da conta de luz. Já Magno Malta (PL), votou em branco.

