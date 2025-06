VÍDEO | Carro bate em poste na Beira Rio em Cachoeiro

Um carro bateu em um poste, na manhã deste sábado (28), na Avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim.

Informações preliminares apontam que o condutor do veículo perdeu o controle da direção e colidiu com a estrutura que dá suporte a um telão publicitário de led na localidade.

Não há informações sobre feridos. Por meio de imagens que circulam nas redes sociais é possível observar que a Polícia Militar esteve no local. Populares também ajudaram na retirada do veículo do meio da pista.