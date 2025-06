VÍDEO | Incêndio destrói casa em Jerônimo Monteiro

Uma casa foi incendiada no início da noite deste sábado (28), no bairro Capixaba, em Jerônimo Monteiro. De acordo com informações preliminares, o fogo teria sido provocado intencionalmente por um homem.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (CBMES) foram acionados. Um vídeo, que circula nas redes sociais, ainda mostra um homem tentando entrar no imóvel, que já estava sendo consumido pelas chamas.

Populares ainda relatam que praticamente todos os bens da família foram destruídos. Não houve registro de feridos.

Veja o vídeo

Vídeo: Reprodução | Observatório Social de Alegre